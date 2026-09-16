Ελλάδα

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι γιατροί του Κολωνακίου δεν άνοιξαν στους ελεγκτές – «Να μπαίναμε από το μπαλκόνι;», λέει ο Πατούλης

Τι απάντησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τους ελέγχους και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που δεν είχαν εντοπιστεί
Πολυκατοικία
Η κλινική όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης / Eurokinissi
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Για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου είχε το μοιραίο ραντεβού ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε ο Γιώργος Πατούλης στον ΑΝΤ1. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ απάντησε στα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και το γεγονός ότι αυτά δεν είχαν εντοπιστεί κατά τους ελέγχους.

Ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε αναλυτικά στις επισκέψεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο των δύο εμπλεκόμενων γιατρών, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την Πέμπτη 17.09.2026, θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, εξηγώντας ότι ο πρώτος έλεγχος είχε γίνει κατόπιν ραντεβού, καθώς αφορούσε την αδειοδότηση του χώρου.

«Ο Σύλλογος πήγε τέσσερις φορές στο συγκεκριμένο ιατρείο. Με ραντεβού έγινε ο πρώτος έλεγχος το 2013, με δύο ιατρούς κι έναν υπάλληλο, που αφορούσε στην αδειοδότηση του ιατρείου. Στη συνέχεια έγινε ένας έλεγχος το 2024, δύο το 2025 και επρόκειτο να γίνει κι ένας ακόμα το 2026».

Όπως είπε υπάρχουν 16.500 ιατρεία, που πρέπει να ελέγχονται.

«Τι να κάναμε να μπαίναμε από το μπαλκόνι;»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μία από τις φορές που οι ελεγκτές του ΙΣΑ πήγαν στο ιατρείο χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, αλλά δεν κατάφεραν να μπουν στον χώρο.

«Μια φορά πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε να μπαίναμε από το μπαλκόνι;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για το πώς ήταν δυνατόν να μην εντοπιστούν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ο πρόεδρος του ΙΣΑ έδωσε τη δική του εξήγηση, λέγοντας ότι «τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδες…».

Ο Γιώργος Πατούλης διαβεβαίωσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

«Θα συνδράμουμε στον απόλυτο βαθμό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης», ανέφερε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο βαθμό ευθύνες και από την πλευρά του Συλλόγου σχετικά με τους ελέγχους. Όπως εξήγησε, υπήρχαν προφορικές καταγγελίες για τους δύο γιατρούς, ωστόσο δεν είχαν κατατεθεί έγγραφες καταγγελίες.

Τι απάντησε για το συνέδριο του 2023

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ρωτήθηκε και για την παρουσία της κατηγορούμενης γιατρού σε συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού το 2023, ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε προσκληθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

«Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας.Δεν την κάλεσε ο ΙΣΑ στο συνέδριο. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, που ήταν υπό την αιγίδα του υπουργείο Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της περιφέρειας Αττικής, όχι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συνέδριο αυτό υπάρχει μία επιστημονική και οργανωτική επιτροπή και εμείς ως ΙΣΑ δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων μας για το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής ήταν υπεύθυνο για το ποιοι θα έρθουν στο συνέδριο«.

Ο Γιώργος Πατούλης πρόσθεσε ακόμη ότι δεν είχε φτάσει στον ίδιο καταγγελία σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη γιατρός είχε αναφερθεί σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρισκόταν στο ιατρείο της.

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