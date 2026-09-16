Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ξεκίνησε απεργία πείνας ο 58χρονος γιατρός

Σε απεργία πείνας προχώρησε ο 58χρονος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την απόφαση προφυλάκισής του, αφού ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες του ίδιου και την συζύγου του για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους, ο γιατρός παραμένει στη ΓΑΔΑ, ενώ η σύζυγός του κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Ο 58χρονος και η 56χρονη σύζυγός του που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί (17.09.2026) στις φυλακές Κορυδαλλού.

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Η απολογία των δυο γιατρών κράτησε 18 ώρες, με την 56χρονη να παρουσιάζει λιποθυμικές τάσεις και να κλαίει μέσα στο γραφείο του ανακριτή, ενώ ο 58χρονος, σύμφωνα με το MEGA, είχε προειδοποιήσει πως θα προβεί σε απεργία πείνας αν κριθεί προφυλακιστέος.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η 56χρονη μάλιστα, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να ξαπλώσει σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή. Η απολογία του 58χρονου εκείνη την ώρα διακόπηκε προσωρινά, ενώ ο ίδιος και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Στα δικαστήρια έφτασε και ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη, εμφανώς φορτισμένη, αρνήθηκε να διακομισθεί σε νοσοκομείο.

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Η διαδικασία συνεχίστηκε με την απολογία του γιατρού, ο οποίος επίσης αρνήθηκε την κατηγορία για τον θάνατο του εμρηνευτή. Η απολογία του ολοκληρώθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί πριν από τις 16:00 στο ιατρείο της συζύγου του και ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην πλασμαφαίρεση. Φέρεται να κατέθεσε ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με δικό του πελάτη και ότι ενημερώθηκε αργότερα, προκειμένου να παράσχει βοήθεια στην επαναφορά του τραγουδιστή.