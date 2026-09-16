Πάτρα: Θλίψη για νεογέννητο κοριτσάκι που πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του

Μια τραγική είδηση προκαλεί θλίψη στην Πάτρα, καθώς ένα νεογέννητο κοριτσάκι έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τη γέννησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το νεογέννητο μωρό ήρθε πρόωρα στη ζωή το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

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Το νεογέννητο αντιμετώπιζε από τις πρώτες στιγμές της ζωής του σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το tempo24.news.

Οι γιατροί στην Πάτρα έκαναν προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, όμως η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το μικρό κοριτσάκι δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του, σκορπίζοντας θλίψη για μια ζωή που έσβησε μόλις είχε ξεκινήσει.