Ελλάδα

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2762: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας
Λόττο
Δελτία ΛΟΤΤΟ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Κώστας Τζούμας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2762, σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 8, 17, 28, 31, 41, 48.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr έως και μισή ώρα πριν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
262
191
152
98
95
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τι υποστήριξαν οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι φωτογραφίες στον υπνοθεραπευτή και το ραντεβού μετά την πλασμαφαίρεση
«Μυστήριο» το γιατί η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή, το «κατηγορώ» στο ΕΚΑΒ και η εισαγγελική παρέμβαση για τον ΙΣΑ
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του
Οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν άνοιξαν στους ελεγκτές - «Να μπαίναμε από το μπαλκόνι;», λέει ο Πατούλης
Τι απάντησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τους ελέγχους και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που δεν είχαν εντοπιστεί
Πολυκατοικία
Ξεκίνησε απεργία πείνας ο 58χρονος γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Ο 58χρονος και η 56χρονη σύζυγός του που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού
Γιατρός 35
Newsit logo
Newsit logo