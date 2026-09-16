Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 16χρονο από την Αίγυπτο – Μαχαίρωσε 21χρονο

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Ένας 16χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, συνελήφθη κατηγορούμενος για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Φιλίππου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, θύμα της επίθεσης είναι άνδρας, 21 ετών, με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος και χτυπημένος με μαχαίρι από αστυνομικούς, απέναντι από την πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.

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