Αυτοκίνητο «λαμπάδιασε» εν κινήσει στον Κηφισό – Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς Πειραιά

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει στην λεωφόρο Κηφισού, το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στο ύψος του Αιγάλεω, στον Κηφισό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με αποτέλεσμα γρήγορα να δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα και να σχηματιστούν ουρές.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται κυρίως στην είσοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς και την απομάκρυνση του οχήματος.

Και η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή ρυθμίζοντας την κυκλοφορία στο σημείο.