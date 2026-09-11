Δάφνη: Δύο ανήλικοι έκλεψαν χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό πεζής – Η γυναίκα χτύπησε από την πτώση

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 17 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στη Δάφνη. Ο άνδρας της ΕΛΑΣ εντόπισε τους δύο έφηβους να διαφεύγουν μετά τη ληστεία σε βάρος γυναίκας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή (11.09.2026), οι δύο ανήλικοι πλησίασαν στη Δάφνη πεζή γυναίκα και της άρπαξαν χρυσή αλυσίδα με σταυρό που φορούσε στον λαιμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από την πτώση της στο έδαφος.

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Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινό σημείο, άκουσε τις φωνές της γυναίκας για βοήθεια και ακολούθησε τους δύο ανήλικους, τους οποίους ακινητοποίησε.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης – Υμηττού.

Από την προανάκριση που ακολούθησε, εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο περιπτώσεις ληστειών, για τις οποίες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται ότι πλησίασαν έναν 14χρονο και έναν 13χρονο, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, και τους άρπαξαν χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό.

Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία που υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.