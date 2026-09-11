ΙΣΑ για θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη: Ομόφωνη απόφαση για αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών

Νέες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο ΙΣΑ προχώρησε σε έλεγχο στον χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έκανε αυτοψία στον συγκεκριμένο χώρο και συνέταξε έκθεση με όσα διαπιστώθηκαν.

Την ίδια ώρα, ο ΙΣΑ προχωρά τη διαδικασία για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έκθεση ελέγχου πρόκειται να τους κοινοποιηθεί μέσω δικαστικού επιμελητή και οι ίδιοι θα έχουν προθεσμία πέντε ημερών για να καταθέσουν τις απόψεις τους.

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Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και εξεταστούν οι απαντήσεις των δύο γιατρών, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα αποφασίσει εάν υπάρχουν λόγοι για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα να ξεκινήσει πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο γιατρών.

Επιπλέον, θα εξεταστεί εάν θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία ώστε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΣΑ να εισηγηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος των δύο γιατρών. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για έκθεση ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα.

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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αποφάσισε ακόμη να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ποινική διαδικασία. Όπως επισημαίνεται, η υπόθεση αφορά ενδεχόμενες παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας, οι οποίες θεωρείται ότι πλήττουν την τιμή και την υπόληψη των γιατρών αλλά και συνολικά το ιατρικό επάγγελμα.

Για τις εξελίξεις τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δηλώνοντας: «Ο ΙΣΑ συνεχίσει με αποφασιστικότητα τους ελέγχους, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στις θεσμικές διαδικασίες.»

Τράβηξαν φωτογραφία την ώρα της πλασμαφαίρεσης – Έψαχναν στο ΑΙ τρόπους να τον επαναφέρουν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι της Τετάρτης 09.09.2026, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην κλινική για τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί που τον είχαν αναλάβει και φέρονται να διοικούσαν την κλινική είχαν τραβήξει φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλλόταν στη διαδικασία.

Όπως μετέδωσε το Live News, η 56χρονη γιατρός φέρεται να είχε αποθηκευμένη στο κινητό της τη συγκεκριμένη φωτογραφία και στη συνέχεια να την διέγραψε. Οι Αρχές, ωστόσο, κατάφεραν σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να ανακτήσουν την εικόνα και πλέον το συγκεκριμένο εύρημα βρίσκεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα αφορά τις κινήσεις των δύο γιατρών όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρονται εκείνη την ώρα να αναζήτησαν μέσω εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης (AI) πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα πριν από τη θεραπεία του τραγουδιστή, καθώς και τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες στιγμές μετά την απώλεια των αισθήσεών του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο χρόνος κατά τον οποίο ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι δύο γιατροί φέρονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να μην κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο για τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς», με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.