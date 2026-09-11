Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα βρεφικής τροφής LUPILU που πωλούνταν στα LIDL

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας βρεφικής τροφής που πωλούνταν στα LIDL προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), καθώς διαπιστώθηκε παρουσία αφλατοξίνης Β1 σε συγκέντρωση υψηλότερη από τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια.

Η ανάκληση αφορά τον αριθμό παρτίδας 14 L156 D της βρεφικής τροφής με ονομασία πώλησης «Bio/Organic Apple-Peach-Mango, 6+ months» και εμπορική ονομασία LUPILU, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΦ. Παραγωγός του προϊόντος είναι η ιταλική εταιρεία Dolomiti Fruits Production Srl, ενώ στην Ελλάδα διατέθηκε μέσω καταστημάτων της LIDL HELLAS & SIA O.E.

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Τι έδειξε ο έλεγχος

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, η παρουσία της αφλατοξίνης Β1 εντοπίστηκε σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/915.

Το εύρημα προέκυψε έπειτα από αυτοέλεγχο της γερμανικής εταιρείας.

Για την υπόθεση είχε προηγηθεί επείγουσα ενημέρωση του ΕΦΕΤ στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), με Alert notification 2026.7892.

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Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 ακολούθησε και η σχετική ενημέρωση της LIDL HELLAS προς τον ΕΟΦ.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Η απόφαση του ΕΟΦ εκδόθηκε για την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης που είχε ήδη κινήσει η παραγωγός εταιρεία και η διαδικασία φτάνει έως το επίπεδο του καταναλωτή.

Όσοι έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται:

να μην το χρησιμοποιήσουν

να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Η LIDL HELLAS υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον ΕΟΦ μόλις ολοκληρωθεί η ανάκληση, ενώ τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να είναι διαθέσιμα στον Οργανισμό εφόσον ζητηθούν.