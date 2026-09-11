Χαρδαλιάς: Επενδύουμε 71,3 εκατ. ευρώ για 30 σχολεία από ευρωπαϊκούς πόρους

Ο επικεφαλής της Περιφέρειας Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υποστήριξε ότι μέσω των ευρωπαϊκών για την Περιφέρεια, επενδύονται 71,3 εκατ. για τη δημιουργία συνολικά 30 νέων σχολείων.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Νίκος Χαρδαλιάς στάθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» από όπου εκταμιεύθηκε το κονδύλι, τονίζοντας ότι γίνονται σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση των υποδομών της Παιδείας στην Περιφέρεια Αττικής.

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Μιλώντας μετά από εγκαίνια σχολείου την Παρασκευή (11.9.2026) αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη συνεργασία της Περιφέρειας με την ΚΤΥΠ (Κτηριακές Υποδομές ΑΕ), επισημαίνοντας ότι «έχουμε δρομολογήσει 17 καινούργια σχολεία και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια της Περιφέρειας, ένα μεγάλο τμήμα – που αγγίζει τα 71,3 εκατ. ευρώ – επενδύεται στο αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι η αξιοπρέπεια με την οποία πρέπει τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να μορφωθούν».

Ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό των δράσεων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους των σχολείων και συζήτησε μαζί τους για τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας, με τις κουβέντες να επικεντρώνονται στη σημασία δημιουργίας σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών υποδομών για την αναβάθμιση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Βασικός άξονας στρατηγικής της περιφερειακής αρχής για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, είναι η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου – κατά κύριο λόγο, των ευρωπαϊκών πόρων – για την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, καθώς και την αναβάθμιση και τον εξοπλισμό υφιστάμενων μονάδων.

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Παράλληλα, μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», έχουν εγκριθεί 24 συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ενώ σε αυτό το πλαίσιο παραδίδονται στη σχολική κοινότητα περισσότερες από 200 νέες αίθουσες διδασκαλίας, με τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας να αφορούν στην καθημερινότητα 5.035 μαθητών και μαθητριών σε όλη την Αττική.

Ειδικότερα, στα σχολεία που επισκέφθηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς, έχουν υλοποιηθεί από την Περιφέρεια τα παρακάτω έργα, ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ από πόρους του ΠΕΠ «Αττική»:

Επιπροσθέτως, επισκευάστηκαν χώροι της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ( κουφώματα τοίχοι, χώροι υγιεινής δαπέδα, βαφές), ενώ στον αύλειο χώρο τοποθετήθηκαν ράμπες για ΑμεΑ, κερκίδες και γήπεδο καλαθοσφαίρισης, βρύσες, φυτεύσεις και καθιστικά.

Στο Ίλιον, η Περιφέρεια χρηματοδότησε με 1,24 εκατ. ευρώ την ανέγερση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου, δυναμικότητας 125 μαθητών και μαθητριών. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτήριο συνολικού εμβαδού 1.127 τ.μ., με έξι αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ξένων γλωσσών, εργαστήρια, ιατρείο-αναρρωτήριο, χώρους υγιεινής, γραφεία διοίκησης και καθηγητών και άλλους βοηθητικούς χώρους.

η Περιφέρεια χρηματοδότησε με την ανέγερση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου, δυναμικότητας 125 μαθητών και μαθητριών. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτήριο συνολικού εμβαδού 1.127 τ.μ., με έξι αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ξένων γλωσσών, εργαστήρια, ιατρείο-αναρρωτήριο, χώρους υγιεινής, γραφεία διοίκησης και καθηγητών και άλλους βοηθητικούς χώρους. Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής, στεγάνωσης και αποκατάστασης φθορών, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται σε εισροή υγρασίας. Το σχολείο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ η Περιφέρεια χρηματοδότησε τις εργασίες με 374.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εντείνει τους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία, δίνοντας έμφαση στην κατάσταση των οχημάτων, την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, καθώς και στην άμεση αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, κατά την οποία διαπιστώνονται παραβάσεις ή ελλείψεις.

Παράλληλα, τα κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πυκνώσει τους υγειονομικούς ελέγχους σε κυλικεία, καντίνες και εστιατόρια σχολείων, καθώς και σε καταστήματα πώλησης τροφίμων που βρίσκονται πλησίον σχολικών μονάδων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των προβλεπόμενων όρων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων από πλευράς των επιχειρήσεων.

«Μαζί με την Πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία, γίνονται σημαντικά βήματα με τα προγράμματα που αφορούν στην ανακαίνιση των σχολικών αιθουσών» δήλωσε ο περιφερειάρχης και πρόσθεσε ότι «προφανώς χρειάζονται να κάνουμε ακόμα περισσότερα, γιατί η κοινωνία και οι γειτονιές μας δεν μπορούν να περιμένουν».