Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η στιγμή που ταξί μεταφέρει τον τραγουδιστή στην κλινική στο Κολωνάκι, λίγο πριν πεθάνει

Ο ιδιοκτήτης του ταξί που εντοπίστηκε από τις αστυνομικές και θα καταθέσει την ερχόμενη Δευτέρα, ανέφερε ότι μετέφερε τον γνωστό τραγουδιστή στις 13:55 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στο Κολώνακι
Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Κλαούντιο Σούμπασι
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Βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται συμφώνα με πληροφορίες το ταξί που μετάφερε το Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου στο οποίο υπέστη ανακοπή κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης εξασφάλισε το newsit.gr

Το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας στην Ηροδότου Αττικού και είναι λίγα μέτρα πριν μέτρα στρίψει στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, προκειμένου να αποβιβάσει το Γιώργο Μαζωνάκη έξω από ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα.

Όπως θα δείτε κι εσείς στην πάνω αριστερή πλευρά του βίντεο οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 12:55.

Επειδή όμως το καταγραφικό της συγκεκριμένης κάμερας, όπως και σε πολλές άλλες υπάρχει μια ώρα απόκλισή, η πραγματική ώρα που διασχίζει την οδό Ηροδότου Αττικού είναι 13:54.

Ο ιδιοκτήτης του ταξί που εντοπίστηκε από τις αστυνομικές ανέφερε ότι μετέφερε τον γνωστό τραγουδιστή στις 13:55 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (09.09.2026) στο Κολώνακι.

Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει τη μια από τις αντιφάσεις στις οποίες έχει υποπέσει η 56χρονη γιατρός. Η Ιωάννα Γάκα έχει καταθέσει προανακριτικά ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο Κολωνάκι στις 16:00 το μεσημέρι, δύο ώρες αργότερα από τη στιγμή που έχουν καταγράψει οι κάμερες στο κέντρο της Αθήνας.

Εκτός από τους δύο γιατρούς που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα (14.09.2026), θα καταθέσει ως μάρτυρας και ο οδηγός ταξί, που μετέφερε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τον τραγουδιστή, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Η μαρτυρία του οδηγού ταξί έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπάρχει σύγκρουση ως προς την ακριβή ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο.

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