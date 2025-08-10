Ελλάδα

Διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη σε πάνω από 70 περιοχές της χώρας – «Σταματήστε τη γενοκτονία»

Η κεντρική κινητοποίηση έγινε με μεγάλη συμμετοχή, στο Σύνταγμα
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Αθήνα για τον παλαιστινιακό λαό
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Αθήνα για τον παλαιστινιακό λαό / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννη Παναγόπουλου

Συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 70 σημεία της χώρας την Κυριακή (10.08.2025). Η κεντρική διαδήλωση έγινε με μεγάλη συμμετοχή, στο Σύνταγμα, με βασικό σύνθημα «σταματήστε τη γενοκτονία».

Μαζική ήταν η διαδήλωση για την Παλαιστίνη και στη Θεσσαλονίκη.

Από τα ακριτικά νησιά, όπως η Γαύδος και η Σαμοθράκη, μέχρι δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Πάρος και η Κέρκυρα, και από μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα και το Ηράκλειο μέχρι ορεινά χωριά όπως οι Μελισσουργοί της Άρτας, οι πολίτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

 

Το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος:

 

Η διαδήλωση για την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη:

 

kalesma palestine

Το αρχικό κάλεσμα έγινε από τη διεθνή οργάνωση BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), ωστόσο ανακοινώσεις συμμετοχής εξέδωσαν πολλά κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, σωματεία, συλλογικότητες και ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

