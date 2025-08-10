Διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη σε πάνω από 70 περιοχές της χώρας – «Σταματήστε τη γενοκτονία»

Συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 70 σημεία της χώρας την Κυριακή (10.08.2025). Η κεντρική διαδήλωση έγινε με μεγάλη συμμετοχή, στο Σύνταγμα, με βασικό σύνθημα «σταματήστε τη γενοκτονία».

Μαζική ήταν η διαδήλωση για την Παλαιστίνη και στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα ακριτικά νησιά, όπως η Γαύδος και η Σαμοθράκη, μέχρι δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Πάρος και η Κέρκυρα, και από μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα και το Ηράκλειο μέχρι ορεινά χωριά όπως οι Μελισσουργοί της Άρτας, οι πολίτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδήλωση για την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη:

Το αρχικό κάλεσμα έγινε από τη διεθνή οργάνωση BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), ωστόσο ανακοινώσεις συμμετοχής εξέδωσαν πολλά κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, σωματεία, συλλογικότητες και ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου.