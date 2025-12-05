Δίκη Βαλυράκη: «Του φώναζαν “φύγε κωλόγερε”, τον χτύπησαν με κοντάρι» κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Καταλυτικός υπήρξε ο μάρτυρας Ευάγγελος Ασμάνης, που κατέθεσε σήμερα (5.12.25) στη δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο αυτόπτες μάρτυρες της σκηνής θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και επί της ουσίας των μοναδικών μαρτύρων του περιστατικού, που μπορούν να «φωτίσουν» τη σκηνή, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Σήφης Βαλυράκης, για το αν είναι θάνατός του οφείλεται σε ατύχημα ή δολοφονία, όπως έχει αποδοθεί με το παραπεμπτικό βούλευμα της υπόθεσης.

Ο ψαράς κατέθεσε στη δίκη ότι υπήρξε διαπληκτισμός ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους ψαράδες και το θύμα. Τα δύο αδέρφια – επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής επέβαιναν στο αλιευτικό τους και ο Σήφης Βαλυράκης, στη φουσκωτή λέμβο του.

«Είδα το καΐκι των κατηγορούμενων. Άκουγα τον θόρυβο της μηχανής τους, μία γκάζωνε και μία άφηνε. Η κατεύθυνσή τους ήταν προς το νησί των Ονείρων. Είδα ότι το καΐκι μπήκε μπροστά από το σκαφάκι και του έκλεινε το δρόμο (του Σήφη Βαλυράκη). Πλώρη ο ένας, πλώρη ο άλλος. Το σκαφάκι πήγαινε αργά» περιέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας και επίσης ψαράς της Ερέτριας και ακολούθως αφηγήθηκε τη σκηνή θανάτου του πρώην Υπουργού.

«Άκουγα φωνές. “Που πας, δεν το ξέρεις ότι απαγορεύεται;” λέγανε οι ψαράδες. Ο Βαλυράκης έλεγε “να πάρετε το Λιμεναρχείο είναι απόφαση, δεν είναι νόμος”», είπε ο μάρτυρας, αναφερόμενος στη διένεξη που είχαν για την απαγόρευση ψαρέματος λόγω των ισχυόντων τότε μέτρων κατά του κορονοϊού.

«Του φώναζαν “φύγε κωλόγερε”, έβριζαν τη γυναίκα του… Τότε τραβάει το κοντάρι από πάνω από την τέντα ο ένας, πήγε πίσω και τον χτύπησε στο κεφάλι, στον ώμο, δεν είδα.. Πάντως στο πάνω μέρος του σώματος. Τρεις – τέσσερις φορές τον χτύπησε. Ο Βαλυράκης δεν έπεσε στην θάλασσα. Φέρανε δύο βόλτες, δύο στροφές γύρω από το μικρό σκάφος να κάνουν κυματισμό. Μετά έπεσε. Ο ένας ήταν σκυμμένος και νόμιζα πως θα τον τραβήξουν. Δεν τον πήραν. Έμεινε εκεί.. Γκαζώνουν και φεύγουν» είπε στη συγκλονιστική μαρτυρία του ο αυτόπτης μάρτυρας, που «καίει» με τα λεγόμενά του τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή δηλώνουν αθώοι, αρνούμενοι ότι βρίσκονταν στο σημείο που υποδεικνύουν οι δύο αυτόπτες μάρτυρες.

Σε ερώτηση του Προέδρου της έδρας, για τις δικές του ενέργειες, αμέσως μετά την πτώση του νεκρού ή βαριά τραυματισμένου Σήφη Βαλυράκη στη θάλασσα, ο μάρτυρας απάντησε ότι φοβήθηκε και έφυγε. «Την ίδια μέρα το απόγευμα μίλησα στο τηλέφωνο με τον Πολυζωίδη (κάτοικος Ερέτριας) και του το είπα. Μου είπε “μη μιλήσεις, θα μπλέξεις”…». Τις επόμενες ημέρες το είπα σε έναν φίλο μου. Ήθελα να το βγάλω από πάνω μου. Ένας άνθρωπος χάθηκε…» είπε ο μάρτυρας, ενώ σε επόμενη ερώτηση του εισαγγελέα, ανέφερε ότι την επόμενη ημέρα της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, θέλησε να ενημερώσει τον τότε δικηγόρο της οικογένειας Βαλυράκη, τον οποίο κάλεσε, αλλά ο δικηγόρος δεν τον κάλεσε πίσω.

Για τους δύο κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είπε ότι τους γνώριζε, τους περιέγραψε ως οξύθυμους, που «συνεχώς τσακώνονταν».

Αναφορικά με το γεγονός ότι δεν μίλησε στο Λιμενικό εξαρχής για τα όσα είδε στο νησάκι των Ονείρων, είπε ότι φοβόταν και δεν ήθελε να μιλήσει, γιατί «δεν τους είχε εμπιστοσύνη». Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι μετά την εμφάνισή του στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, τον κάλεσε ο τοπικός Λιμενάρχης και του είπε πώς «με αυτά που είπε θα μπουν φυλακή οι δύο ψαράδες». «Μάλιστα με ρωτούσε “θέλεις να μπούνε φυλακή;”. Για αυτό πήγα στην ΓΑΔΑ για να καταθέσω» είπε ο μάρτυρας, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι η τοπική λιμενική αρχή κάλυπτε το έγκλημα και τους δύο βασικούς εμπλεκόμενους.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, στην κατάθεσή του, δε δίστασε να καταγγείλει ότι στη συνέχεια δέχθηκε οικονομική πρόταση από συγκεκριμένο πρόσωπο της περιοχής, το οποίο δεν κατονόμασε, για να ανατρέψει την κατάθεση του στην ΓΑΔΑ, ενώ όπως είπε πρόσωπα προσπάθησαν να τον εκφοβίσουν μετά την κατάθεσή του στη ΓΑΔΑ.