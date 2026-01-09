Ελλάδα

Δικογραφία για τους αγρότες που είχαν εισβάλει στην Εθνική Οδό στη Νεμέα – «Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των οδηγών»

Η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο για παράνομες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι στην ίδια περιοχή υπήρχε ήδη άλλο αγροτικό μπλόκο
Αγρότες στην εθνική οδό στη Νεμέα

Δικογραφία σχηματίστηκε για το περιστατικό κατά το οποίο οι αγρότες είχαν μπει αιφνιδιαστικά με τρακτέρ στην Εθνική Οδό στη Νεμέα, σε σημείο με στροφή και περιορισμένη ορατότητα, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφεται η είσοδος των τρακτέρ στην Εθνική από άνοιγμα του δρόμου, ενώ κάποιοι αγρότες κινούνταν πεζή στο οδόστρωμα με σημαίες, προσπαθώντας να προειδοποιήσουν τα οχήματα.

Οπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, οι συγκεκριμένες ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και επιβαινόντων, αλλά και των ίδιων των αγροτών.

 

Η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο για παράνομες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι στην ίδια περιοχή υπήρχε ήδη άλλο αγροτικό μπλόκο και πως αντίστοιχο περιστατικό δεν σημειώθηκε σε καμία άλλη περιοχή της χώρας.

Παράλληλα, επισήμανε πως τα βασικά πρόσωπα που συμμετείχαν έχουν ταυτοποιηθεί και η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
134
118
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η κακοκαιρία χτυπά την Ήπειρο: Πανέμορφα χιονισμένα τοπία στα Ιωάννινα – Πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα στις Φιλιάτες
Κλειστά τα σχολεία σε Τζουμέρκα και Μέτσοβο - Υπερχείλισαν ποτάμια, τεράστιες ζημιές σε δρόμους από κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος και νερού για δεκάδες σπίτια
Η κακοκαιρία χτυπά την Ήπειρο: Πανέμορφα χιονισμένα τοπία στα Ιωάννινα – Πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα στις Φιλιάτες
Οι 3 σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό που θα κλείνουν νωρίτερα από 11 Ιανουαρίου έως 21 Φεβρουαρίου λόγω εργασιών
2.5 ώρες νωρίτερα θα κατεβαίνουν τα ρολά σε «ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» και «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» - «Επιστρατεύονται» λεωφορεία και τραμ για την μετακίνηση των πολιτών - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Μετρό
Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για σκεύασμα που διακινείται παράνομα στην Ελλάδα ως φάρμακο για τις αρθρώσεις
«Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του», αναφέρει ο ΕΟΦ στην ανακοίνωσή του
Pharmacist taking medicine box from shelf in a pharmacy
Newsit logo
Newsit logo