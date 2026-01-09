Δικογραφία για τους αγρότες που είχαν εισβάλει στην Εθνική Οδό στη Νεμέα – «Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των οδηγών»

Δικογραφία σχηματίστηκε για το περιστατικό κατά το οποίο οι αγρότες είχαν μπει αιφνιδιαστικά με τρακτέρ στην Εθνική Οδό στη Νεμέα, σε σημείο με στροφή και περιορισμένη ορατότητα, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφεται η είσοδος των τρακτέρ στην Εθνική από άνοιγμα του δρόμου, ενώ κάποιοι αγρότες κινούνταν πεζή στο οδόστρωμα με σημαίες, προσπαθώντας να προειδοποιήσουν τα οχήματα.

Οπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, οι συγκεκριμένες ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και επιβαινόντων, αλλά και των ίδιων των αγροτών.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο για παράνομες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι στην ίδια περιοχή υπήρχε ήδη άλλο αγροτικό μπλόκο και πως αντίστοιχο περιστατικό δεν σημειώθηκε σε καμία άλλη περιοχή της χώρας.

Παράλληλα, επισήμανε πως τα βασικά πρόσωπα που συμμετείχαν έχουν ταυτοποιηθεί και η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.