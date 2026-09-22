Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το έγγραφο του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο – Πότε βρέθηκαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν αλλά και όσα ακολούθησαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη περιλαμβάνει το έγγραφο που απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προς τις Αρχές. Ο ΙΣΑ παρουσιάζει αναλυτικά τους ελέγχους που, όπως αναφέρει, είχε πραγματοποιήσει στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία της οδού Καρνεάδου, φτάνοντας μέχρι την αυτοψία της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν είχε δεχθεί επίσημη καταγγελία για παράνομη λειτουργία ή για εγκατάσταση μηχανημάτων στα συγκεκριμένα ιατρεία. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι προηγούμενες ενέργειες και οι έλεγχοι του Συλλόγου είχαν γίνει αυτεπάγγελτα, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είχε φτάσει στον ΙΣΑ άτυπη πληροφορία από γιατρό, η οποία οδήγησε σε αιφνιδιαστικό έλεγχο.

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Η πληροφορία του 2025 και ο αιφνιδιαστικός έλεγχος

Σύμφωνα με το έγγραφο, τον Ιούλιο του 2025 γιατρός-μέλος του ΙΣΑ έδωσε, σε προσωπική και άτυπη επικοινωνία, πληροφορίες σχετικά με θεραπείες και μηχανήματα που φέρονταν να υπάρχουν στο ιατρείο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «δόθηκε εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο και αυστηρό έλεγχο, με σαφείς οδηγίες για τη διερεύνηση των αναφερόμενων θεραπειών και της ύπαρξης των σχετικών μηχανημάτων».

Ο ΙΣΑ σημειώνει ότι ζήτησε από τον γιατρό που είχε δώσει τις πληροφορίες να προχωρήσει και σε έγγραφη καταγγελία, ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος με τη συμμετοχή και άλλων Αρχών, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο, εκείνος αρνήθηκε.

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Κατά την αυτοψία της 25ης Ιουλίου 2025, η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε την ύπαρξη μηχανημάτων που είχαν ήδη δηλωθεί από το 2018, καθώς και ενός μηχανήματος φυγόκεντρου. Για το τελευταίο, ο ΙΣΑ ζήτησε να απομακρυνθεί άμεσα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αλλαγές στη διαμόρφωση του χώρου και ζητήθηκε νέα κάτοψη.

Ο έλεγχος που ματαιώθηκε και η νέα αυτοψία

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, οι δύο γιατροί κατέθεσαν στον ΙΣΑ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», δηλώνοντας ότι είχαν συμμορφωθεί πλήρως με όσα τους είχαν ζητηθεί.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε νέα αιφνιδιαστική επίσκεψη. Ο έλεγχος, όμως, δεν έγινε, καθώς τα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία ήταν κλειστά.

Νέα αυτοψία πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τότε δεν βρέθηκαν στον χώρο προσαρτήματα συσκευής οζονοθεραπείας ή άλλο μηχάνημα «με το οποίο να είναι δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης».

Το τιμολόγιο των 29.509,98 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα περιγράφονται για το καλοκαίρι του 2026. Στις 23 Ιουλίου, γιατρός του ιατρείου απέστειλε στον ΙΣΑ επιστολή με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Στην επιστολή αναφερόταν: «Με το παρόν σας γνωστοποιώ ότι προέβην στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο μου μηχάνημα οζονοθεραπείας.»

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΣΑ, η επιστολή και τα συνοδευτικά στοιχεία τοποθετήθηκαν στον σχετικό φάκελο προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την επεξεργασία των εγγράφων, εντοπίστηκε τιμολόγιο της 5ης Ιουνίου 2026, συνολικής αξίας 29.509,98 ευρώ. Στο αγγλόφωνο τιμολόγιο γινόταν αναφορά σε αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device».

Μετά το συγκεκριμένο εύρημα, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, αποφασίστηκε να προγραμματιστεί αιφνιδιαστικός έλεγχος μέσα στον Σεπτέμβριο, ώστε η Επιτροπή να διαπιστώσει την ακριβή φύση του μηχανήματος.

Την επόμενη ημέρα του θανάτου βρέθηκαν δύο μηχανήματα

Το πιο κρίσιμο σημείο του εγγράφου αφορά όσα συνέβησαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο ΙΣΑ αναφέρει συγκεκριμένα: «Την 10.9.2026, δηλαδή την επόμενη ημέρα του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, η Επιτροπή επανήλθε και διενήργησε νέο έλεγχο, παρουσία Εισαγγελέα και Αστυνομίας, όπου διαπιστώθηκε η εγκατάσταση δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.»

Παράλληλα, ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι από τις 4 Ιουλίου 2013 έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον έλεγχο στο ηλεκτρονικό του πρωτόκολλο, δεν είχε λάβει καταγγελία «περί οποιαδήποτε μη σύννομης λειτουργίας, ή εγκατάστασης μηχανημάτων» στα δύο ιατρεία.

Τι απαντά για το συνέδριο του 2023

Ο ΙΣΑ αναφέρεται και σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία γιατρός του συγκεκριμένου ιατρείου είχε παρουσιάσει ήδη από το 2023 σε συνέδριο ένα «μηχάνημα detox φιλτραρίσματος αίματος».

Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, το συγκεκριμένο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας δεν πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ. Διευκρινίζει επίσης ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου είχε στείλει βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό με την τότε ιδιότητά του ως Περιφερειάρχης Αττικής και δεν είχε παρακολουθήσει από κοντά τις εργασίες του συνεδρίου.

Ο ΙΣΑ σημειώνει ακόμη ότι, παρά τη συμμετοχή πολλών γιατρών και δημοσιογράφων υγείας, δεν κατατέθηκε στον Σύλλογο αναφορά ή καταγγελία σχετικά με τη συγκεκριμένη παρουσίαση ή τη λειτουργία του ιατρείου.

Τι λέει ο ΙΣΑ για τα «κέντρα ευεξίας και μακροζωίας»

Στο ίδιο έγγραφο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκαθαρίζει ότι ο όρος «κέντρο ευεξίας και μακροζωίας» δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, ενώ, όπως αναφέρει, δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος «αναγεννητική θεραπεία» ως ιατρική ειδικότητα ή ως τμήμα εκπαίδευσης κάποιας ειδικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, την τελευταία πενταετία έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε 25 περιπτώσεις φορέων που παραπέμπουν σε υπηρεσίες ευεξίας, από τις οποίες οι 15 έγιναν μετά από καταγγελία. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιβλήθηκε πρόστιμο ή αφαιρέθηκε η βεβαίωση λειτουργίας, ενώ τέσσερις φάκελοι διαβιβάστηκαν σε άλλες αρμόδιες Αρχές.