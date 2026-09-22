Ελλάδα

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2026-2028

Τι αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την εκλογή της χώρας στον ΔΟΑΕ
The International Atomic Energy Agency begins its five-day annual General Conference in Vienna on Sept. 14, 2026.
Photo / Kyodo via AP Images
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Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εξελέγη η Ελλάδα, με τη θητεία της να αφορά την περίοδο 2026-2028, όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή με τη συμμετοχή της χώρας στο διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, σημαντικό ορόσημο, τονίζοντας τη δέσμευση της χώρας στη διεθνή συνεργασία και στην ειρηνική αξιοποίηση της πυρηνικής τεχνολογίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ, πρόκειται για «ένα ορόσημο που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελλάδας στην πολυμέρεια και την υποστήριξη του έργου του ΔΟΑΕ για την προώθηση των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής τεχνολογίας».

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε την εκλογή της Ελλάδας με σχετική ανάρτηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής της χώρας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΑΕ κατά τη διετία 2026-2028.

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