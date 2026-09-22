Τουρκικά drones παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο – Παραβάσεις και από δύο ATR-72

Για ακόμη μία ημέρα, η Τουρκία έστειλε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Αιγαίο, όπου καταγράφηκαν παραβάσεις στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, πέντε drones της Τουρκίας πέταξαν στο Αιγαίο και πραγματοποίησαν συνολικά εννέα παραβάσεις στο FIR Αθηνών, ενώ δύο από αυτά προχώρησαν και σε τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

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Παράλληλα, δύο τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72 πραγματοποίησαν ακόμη τρεις παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Η νέα αεροπορική δραστηριότητα καταγράφεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη αεροναυτική άσκηση της Τουρκίας «Θαλασσόλυκος» σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, στην οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμμετέχουν 100 πολεμικά πλοία, 50 αεροσκάφη και 14.000 στρατιώτες.

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ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 22η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 7 (5 UAV και 2 ATR-72)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 12 (9 από τα UAV και 3 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 3 (από τα δύο UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr