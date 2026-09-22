Ελλάδα

Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ
Καιρός
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
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Βροχερός θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει και άλλο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα έχει βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση.

Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 24, στην Ήπειρο από 4 έως 25-26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 24-25, στην Κρήτη από 14 έως 27, στα Επτάνησα από 17 έως 24-25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 20-22 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς (στα βόρεια του νομού θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.

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