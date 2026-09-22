Γιώργος Μαζωνάκης: Σοκάρει θύμα της 56χρονης γιατρού – «Με έβγαλε βασίλισσα της Ατλαντίδας σε προηγούμενη ζωή»

Οι νέες καταγγελίες δίνουν και άλλη διάσταση στα όσα γίνονταν στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ασθενείς έχουν καταγγείλει τους κατηγορύμενους γιατρούς πως άλλα τους έταζαν, άλλα γίνονταν και άλλα πάθαιναν, αν και πήγαιναν για να γίνουν καλύτερα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται την προηγούμενη ημέρα του «μοιραίου» να έκανε υδροθεραπεία, όπως αποκάλυψε το Live News. «Υδροθεραπεία του παχέος εντέρου είναι και προβάλλεται ως μέθοδος αποτοξίνωσης κλπ.», τονίζει ο Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής του «Ερρίκος Ντυνάν», Θεόδωρος Ροκκάς, ενώ ο Παθολόγος, Δημήτρης Ρηγόπουλος υπογραμμίζει πως, «υδροθεραπεία κανονικά είναι η φυσικοθεραπεία. Όταν μπαίνεις στην πισίνα και κάνεις ασκήσεις».

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Η υδροθεραπεία όμως που τους πρότειναν στο Κολωνάκι, σύμφωνα με την καταγγελία ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και στην πράξη ήταν η ενδοφλέβια έγχυση βιταμινών και ιχνοστοιχείων. «Ο Μαζωνάκης είχε πάει την προηγούμενη μέρα να κάνει μια από τις συνηθισμένες του θεραπείες, μία από αυτές ήταν η υδροθεραπεία. Όταν την έκανε την υδροθεραπεία, τελείωσε έφυγε. Ήταν όλα καλά. Κάποιος από το ιατρείο είπε ότι δεν έπρεπε να πάει και την επόμενη μέρα. Αλλά η ίδια η γιατρός επέμενε ότι έπρεπε να πάει και δεν την ενδιέφερε αν έπρεπε να μεσολαβήσει ή όχι άλλη μέρα», αναφέρει μαρτυρία.

Για αυτή την θεραπεία πήγε και η ασθενής που μιλάει αποκλειστικά στο Live News και σύμφωνα με την καταγγελία, άλλα της είπαν και άλλα της έκαναν.

«Εγώ πήγα γιατί είχα ορμονικές διαταραχές και είχα πάρει λίγα κιλά που ήθελα να χάσω, οπότε από το πρώτο ραντεβού μου λέει ότι πρέπει να κάνω υδροθεραπεία. Αφού έκανα τα ”patches” και αυτά και έκανε υποτίθεται τη διάγνωση, μου είπε ότι πρέπει να πάω να κάνω μια υδροθεραπεία πιο μετά, την επόμενη φορά που θα πήγαινα, μετά από κάποιες μέρες. Υποτίθεται ότι ήταν ένας ορός που θα μου έβαζε για να σε κάνει να αδυνατίσεις επειδή ήθελα να χάσω λίγα κιλά και θα μου έκανε ”και καλά” καλό και στις ορμονικές διαταραχές μου», ανέφερε η καταγγέλλουσα.

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«Είχα πάει γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ κτλ. Οπότε πήγα και την πρώτη επίσκεψη γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές και για να χάσω κιλά. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, τι προδιάθεση για αρρώστιες είχες κτλ κτλ, που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Μετά σε πήγαινε στο ιατρείο και στα βρίσκει όλα και όχι αυτά που έχεις μόνο και αυτά που θα πάθεις, και τις προηγούμενες ζωές.

Εμένα με είχε βγάλει, βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτό ήταν το κορυφαίο. Θέλω να γελάσω, αλλά πρέπει να κρατηθώ. Το έλεγε το μηχάνημα. Μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μία ζυγαριά. Τώρα δεν μπορώ να σας το εξηγήσω ακριβώς αυτό, γιατί αυτό ήταν γύρω στο 2015. Δεν είναι τωρινό, είναι λίγο πιο παλιά. Και ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα τα αρνητικά που σου προκαλούσαν τις αρρώστιες», πρόσθεσε.

«Με πείθει και κλείνω ένα ραντεβού για να πάω περίπου μετά από δέκα μέρες. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο μεγάλο ήταν το διάστημα. Λοιπόν, πάω στο ραντεβού – την επίσκεψη μου την είχε χρεώσει 300 ευρώ και καλά αντί για 350 γιατί πλήρωσα μετρητά. Λοιπόν, μετά πάω από 10 μέρες για να μου κάνει τη λεγόμενη υδροθεραπεία. Πάω στο ιατρείο της και υποτίθεται ότι θα μου βάλει αυτόν τον ορό που έκανε υδροθεραπεία μέσω ενδοφλέβια θα έμπαινε και δεν μπορούσε να μου βρει φλέβα να μου βάλει τον ενδοφλέβιο καθετήρα για να μου κάνει τον ορό και δοκίμαζε μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Εγώ εντωμεταξύ άρχιζα και ζαλιζόμουν και όταν κατάφερε να βάλει τον ορό και άρχισε να τρέχει αυτό το υγρό που δεν ξέρω τι ήταν, που επό Menε υδροθεραπεία, εγώ λιποθύμησα και ευτυχώς ήταν η μητέρα μου μαζί μου. Ε, και τη σταμάτησε και τα έβγαλε όλα. Και μετά ξύπνησα και ήμουν χάλια και είχα ίλιγγο, ζαλιζόμουν»

Υδροθεραπεία είπε πως θα της κάνει, μόνο που αυτή η υδροθεραπεία δεν ήταν σαν αυτές που παρουσίασαν παραπάνω οι γιατροί. «Είχε βάλει δίπλα σε ένα μηχάνημα έναν ορό και πήγε να μου κάνει να μου βάλει φλεβοκαθετήρα. Κάπου στα 1.000 ευρώ είχε αυτό. Λέω ας το κάνω αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ήρθε η μάνα μου μαζί μου και αυτό που συνέβη είναι ότι πάει να μου βάλει τον φλεβοκαθετήρα για αυτό τον ορό.

Ξέρω ‘γω τι στο καλό ήταν αυτή η υδροθεραπεία. Ενδοφλέβια. Μου την έκανε αυτή και δεν έβρισκε τη φλέβα. Δεν μπορούσε να μου βάλει το φλεβοκαθετήρα και εγώ άρχισα να ζαλίζομαι. Έχασα τις αισθήσεις μου, λιποθύμησα και ευτυχώς ήταν η μάνα μου μπροστά και τη σταμάτησε γιατί αυτή επέμενε. Δε σταματούσε με τίποτα. Εγώ ήμουν αναίσθητη και συνέχιζε και την σταμάτησε η μάνα μου. Εγώ θυμάμαι να λιποθυμάω μετά και θυμάμαι ότι μετά ξύπναγα και ήμουν χάλια», συνέχισε η καταγγέλλουσα.

Η ασθενής έφυγε και δεν πλήρωσε τα 1.000 ευρώ. «Θεραπεία των ψευδαισθήσεων» θα την πουν επιστήμονες στο Live News. «Η ενδοφλέβια έγχυση βιταμινών είναι μία ψευδοθεραπεία που δεν ονομάζεται υδροθεραπεία», υπογράμμισε ο Ψυχίατρος, Δημήτρης Παπαδημητριάδης.

Είναι άλλη μια καταγγελία που κάνει πραγματικά τον οποιονδήποτε να αναρωτιέται γιατί η γιατρός αυτή δεν είχε ελεγχθεί από τον ΙΣΑ τόσο καιρό.