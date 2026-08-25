Δημήτρης Κόκοτας: Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα που χάραξε την δική του μουσική πορεία – Οι επιτυχίες και το μοιραίο έμφραγμα

Το 2013 μαζί με τους Χάρη Βαρθακούρη, Γρηγόρη Μπιθικώτση και Στέλιο Διονυσίου πραγματοποίησαν συναυλίες σε πολλές χώρες όπως στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αγγλία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και το Ισραήλ σε μια περιοδεία που ονομάστηκε « A Trιbute to the Legends » κάνοντας μια αναδρομή ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες των πατεράδων τους .

Μέχρι το 2007 κυκλοφόρησε ακόμη 9 δίσκους, έχοντας συνεργαστεί με τεράστια ονόματα της ελληνικής μουσικής όπως η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, ο Αντύπας, η Άντζελα Δημητρίου, ο Βασίλης Καρρά και φυσικά ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας .

Γεννημένος στην Αθήνα το 1968, ο ταλαντούχος ερμηνευτής ήταν εξοικειωμένος με την μουσική λόγω του πατέρα του. Ωστόσο, το δικό του δυναμικό ξεκίνημα έγινε το 1994, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Διαδόσεις» από την Eros Music σε μουσική και στίχους του Φοίβου, φτάνοντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο κι έγινε χρυσός .

Ο Δημήτρης Κόκοτας, παρά το βάρος που έφερε το όνομα του λόγω του σπουδαίου πατέρα του, δεν περιορίστηκε στον ρόλο του «γιου του Σταμάτη Κόκοτα» . Χάραξε την δική του πορεία στην μουσική βιομηχανία σημειώνοντας μεγάλες επιτυχίες με τραγούδια που άφησαν εποχή.

Αν και η κατάσταση της υγείας του παρουσίαζε μικρή βελτίωση , τελικά ο οργανισμός του δεν άντεξε. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Άφησε πίσω την σύζυγό του, Κατερίνα Πετράκη και την κόρη τους, Ριάνα .

Ήταν 28 Μαρτίου το 2024 , όταν ο Δημήτρης Κόκοτας αντιμετώπισε μια ξαφνική περιπέτεια με την υγεία του, καθώς κατά τη διάρκεια της πρόβας του με την Τραϊάνα Ανανία για το J2US, ο γνωστός τραγουδιστής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έπαθε έμφραγμα και νοσηλεύτηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για μήνες .

Φτωχότερος είναι από σήμερα (25.08.2026) ο καλλιτεχνικός κόσμος, μετά την είδηση θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έχασε τη μάχη που έδινε για περίπου 2,5 χρόνια να κρατηθεί στη ζωή καθώς υπέστη σηπτικό επεισόδιο και κατέληξε.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, εκτός από πολλές συνεργασίες που έκανε με τον αείμνηστο Σταμάτη Κόκοτα, φρόντιζε να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε. Είχε αποκαλύψει ότι οι δύο τους είχαν πολύ καλές σχέσεις, συχνά συζητούσαν, ενώ ο γιος συμβουλευόταν τον πατέρα για θέματα που αφορούσαν την δουλειά τους.

Παντρεύτηκε δύο φορές και είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε τον δημοφιλή τραγουδιστή Δημήτρη και την Έλλη ενώ με τη δεύτερη σύζυγό του, απέκτησε άλλη μια κόρη, την Μαριάννα . Τα παιδιά του ήταν μυημένα από νωρίς στην ιδιαίτερη ζωή του πατέρα τους. Τον έζησαν στο αποκορύφωμα της καριέρας του, όμως εκείνος ποτέ δεν έχασε την ιδιότητα του πατέρα και για τους τρεις.

Ο Σταμάτης Κόκοτας ήταν ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές του λαϊκού τραγουδιού με σημαντικό έργο. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα ήταν οι μακριές φαβορίτες του και η «κρυστάλλινη» φωνή του. Συνεργάστηκε με μερικούς από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της εποχής του ’60 και του ’70, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος Μούτσης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Γιάννης Σπανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Αντώνης Κατινάρης, ο Χάρης Λυμπερόπουλος, ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής, ο Λυκούργος Μαρκέας και ο Ανδρέας Καραγιαννόπουλος.

Τα τελευταία χρόνια έκανε κοινές εμφανίσεις με τον Γιώργο Λεμπέση, ενώ μέχρι να πάθει το έμφραγμα εμφανιζόταν με την ηθοποιό Τραϊάνα Ανανία στο μουσικό σόου J2US.

Πατέρας και γιος μάλιστα, είχαν ερμηνεύσει μαζί στο Μέγαρο Μουσικής το 2015, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Σταμάτη Κόκοτα, το «Γιε μου». Η στιγμή ήταν άκρως συγκινητική καθώς οι δύο άντρες προκάλεσαν ανατριχίλα με τις φωνές τους ενώ πάνω στη σκηνή ήταν και οι ίδιοι συγκινημένοι και αγκαλιασμένοι.

«Δεν ένιωσα ποτέ το βάρος του ονόματος του πατέρα μου, γιατί δεν μου το πέρασε ο ίδιος ποτέ. Η κόρη μου ευχαριστιέται πολύ την επιτυχία, έχει αντίληψη. Τραγουδάει κι αυτή αλλά ξένα κομμάτια. Υπάρχουν πολλές διαδρομές. Εμένα ποτέ δεν μου είπε ο πατέρας μου: “εγώ είμαι ο τάδε, πρόσεξε τι θα κάνεις”. Μου έλεγε: “σου αρέσουν τα κομμάτια; Βγες και πες τα”», έλεγε ο Δημήτρης Κόκοτας.

«Έχω την αίσθηση πως ο πατέρας μου είναι πάντα εδώ. Μπαίνω στο YouTube και τον βλέπω, είναι βάλσαμο, κάποτε με στεναχωρούσε. Ο πατέρας μου αν και δούλευε πολύ δεν μου έλειπε, με έναν αυτοκινητόδρομο όλα μου περνούσαν. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαπησιάρης, άλλα ήταν και αυστηρός», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του λίγο καιρό αφού ο Σταμάτης Κόκοτας είχε φύγει από τη ζωή.

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«Σε ό,τι κι αν έλεγε ο πατέρας μου, είτε μέσα σε μια εβδομάδα είτε σε έναν μήνα είτε σε έναν χρόνο, έπεφτε μέσα και δικαιωνόταν. Πάντα», είχε τονίσει ο Δημήτρης Κόκοτας.

Το J2US και το έμφραγμα

Το 2023 ο Δημήτρης Κόκοτας έκανε την μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή του στο Just the 2 of Us στο οποίο συμμετείχε και ως διαγωνιζόμενος έναν χρόνο μετά, έχοντας για παρτενέρ την Τραϊάνα Ανανία, η οποία ήταν παρούσα την μέρα που ο τραγουδιστής υπέστη το έμφραγμα. Η ηθοποιός από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό του καλλιτέχνη και την οικογένειάς του.

Την τελευταία φορά που ο Δημήτρης Κόκοτας ανέβηκε στη σκηνή του J2US, ερμήνευσε μαζί με την Τραϊάνα Ανανία το κομμάτι «Πήγα σε μάγισσες». Ήταν μόλις μια εβδομάδα πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ο γνωστός τραγουδιστής.

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Μετά την 28η Μαρτίου, σε συνεντεύξεις της η Τραϊάνα Ανανία, είχε μιλήσει για τον γνωστό τραγουδιστή και είχε περιγράψει το πώς εκείνη βίωσε την στιγμή που τον είδε να καταρρέει και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. «Εγώ επειδή ήμουν πολύ κοντά με τον Δημήτρη γιατί πηγαινοερχόμασταν μαζί τον έβλεπα πόσο άγχος είχε συνέχεια και του έλεγα ”Δημήτρη, δεν θα αντέξει ο οργανισμός σου σε παρακαλώ γράψ’ τα όλα εκεί που πρέπει”», έλεγε η Τραϊάνα Ανανία.

«Και το είδα να γίνεται μπροστά μου αυτό που φοβόμουν. Εγώ το ένιωθα αυτό το πράγμα, είναι συγκλονιστικό. Ήμουν μαζί του πριν από την πρόβα μας και επειδή έχω βαθμό στο ρέικι (σ.σ. ιαπωνική μορφή εναλλακτικής ιατρικής) μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, τους έβγαλα όλους έξω και άρχισα να του κάνω θεραπεία. Είχε τις αισθήσεις του και ένιωθα όλο αυτό το συσσωρευμένο άγχος να θέλει να βρει διέξοδο και να μη βρίσκει…», είχε πει η γνωστή ηθοποιός.

«Ελάχιστα μπορούσε να μιλήσει και μου έδινε την άδεια να κάνω αυτή την πρακτική που έκανα εγώ. Τον βοήθησε γιατί του μείωνα τον φόβο που είχε. Είχε μεγάλο φόβο και δεν ήταν μόνος του. Δεν μπορώ να πάω να τον δω», είχε δηλώσει η Τραϊάνα Ανανία.

Δύο μέρες αργότερα, στις 30 Μαρτίου 2024, ξεκίνησε η live μετάδοση του J2US. Ήταν λίγες ώρες αφού ο τραγουδιστής είχε διασωληνωθεί. Ο Νίκος Κοκλώνης, είχε εμφανιστεί «μουδιασμένος» στην αρχή του σόου και αναφέρθηκε στον τραγουδιστή και την απουσία του.

«Η σκέψη μας είναι σε έναν δικό μας άνθρωπο, τον Δημήτρη Κόκοτα. Περνάει μία περιπέτεια που μας έχει επηρεάσει όλους. Τον περιμένουμε να γυρίσει πίσω γερός, του στέλνουμε την αγάπη μας. Στέλνουμε μεγάλη αγκαλιά στην Κατερίνα. Είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσει, στέλνουμε αγάπη. Μόλις γίνει καλά θα κάνουμε ένα πάρτι που δεν θα το φαντάζεται κανείς», είχε πει ο Νίκος Κοκλώνης.

Την στήριξή τους είχαν εκφράσει και οι κριτές του σόου και συνάδελφοί του, Καίτη Γαρμπή, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή και Σταμάτης Φασουλής.

Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη

Στις 26 Μαρτίου 2024, μόλις 2 μέρες πριν το έμφραγμα ο Δημήτρης Κόκοτας είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό Σου Σου» του OPEN, μαζί με την τότε τηλεοπτική του παρτενέρ, Τραϊάνα Ανανία. Μιλώντας στην Ελένη Τσολάκη, είχε αναφερθεί στην επιστροφή του στο προσκήνιο και στη σχέση του με τη μουσική, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη νέα περίοδο που άνοιγε στην καλλιτεχνική του πορεία.

«Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά. Εντάξει, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους και του Μηλιωτάκη που με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν. Νιώθω όμως σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή» είχε εκμυστηρευτεί, μεταξύ άλλων, ο αείμνηστος τραγουδιστής με χαμόγελο στον αέρα της εκπομπής.

«Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μην βγαίνω δηλαδή, ακόμα και καθόλου έστω, αν δεν έχω κάτι να πω πάνω στη δουλειά. Βέβαια, μετά το ξανασκέφτηκα και είπα… κακώς, έπρεπε να ‘χω βγει, έπρεπε να ‘χω δώσει το παρών και άλλες φορές» υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Κόκοτας σ’ αυτή την εμφάνιση που έμελλε να είναι και η τελευταία στην τηλεόραση.

Οι επιτυχίες

Ο Δημήτρης Κόκοτα κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στο πεντάγραμμο, καθώς γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από την συνεργασία του με τον Φοίβο και σπουδαίους καλλιτέχνες. «Ο πατέρας μου δεν ήξερε τον Φοίβο, δεν τον είχε ακούσει. Φανταζόταν ότι είναι ένας συνθέτης έξω από τα νερά του. Μου είχε ήδη έτοιμο έναν τεράστιο συνθέτη για να συνεργαστώ μαζί του, τον Γιάννη Σπανό», είχε αποκαλύψει ο Δημήτρης Κόκοτας.

«Του λέω “πατέρα, έχω έναν φίλο που γράφει πολύ ωραία τραγούδια“. Δεν το περίμενε να έχει γράψει ο Φοίβος τόσο καλά τραγούδια. Τα αγάπησε ο κόσμος κι ακόμα τα αγαπάει. Ήθελα να του δείξω ότι “ξέρεις κάτι, πήγα, έδωσα εξετάσεις και περιμένω τα αποτελέσματα”», είχε πει.

Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες του ήταν τα τραγούδια: «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση», «Αμαρτωλή» και «Ανεμώνα».

Η δισκογραφία του δεν περιορίστηκε στις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’90 καθώς οι επόμενες δουλειές του συνέχισε να παρουσιάζει νέα τραγούδια, ενώ αρκετές από τις παλιότερες επιτυχίες του συνέχισαν να ακούγονται μέσα από συλλογές, live εμφανίσεις και επανεκδόσεις.

Το 2023, κυκλοφόρησε το τραγούδι «Πήρες τη ζωή μου» ένα γνωστό ελληνικό τραγούδι που ερμήνευσε αρχικά ο Τόλης Βοσκόπουλος, το οποίο επανεκτέλεσε ο Δημήτρης Κόκοτας.