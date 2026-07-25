Ελλάδα

Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: Δίωξη στον 41χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη – Για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του

Η εκδοχή της ληστείας δεν πείθει τους αστυνομικούς και αυτό γιατί θεωρούν αδύνατον ένας ληστής να δρούσε στις 17.00 το απόγευμα σε μια πολυσύχναστη γειτονιά και μάλιστα χτυπώντας το κουδούνι
Το θύμα και ο δράστης στη Σύρο
Το θύμα και ο δράστης στη Σύρο
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Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ όπως έγινε γνωστό πως ασκήθηκαν οι πρώτες ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας της 41χρονης στη Σύρο διώκεται για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές και ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημά τους και οι απολογίες τους ορίστηκαν για το πρωί της Τρίτης.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο θανάτου της και σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις γεγονός που – κατά τις Αρχές – επιβεβαιώνει τα λεγόμενά του, ότι η διασώστρια έφτασε στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά και απειλητικές διαθέσεις.

Εξάλλου και η κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο έχει καταγράψει την 41χρονη να φτάνει στο σπίτι στην Σύρο φορώντας γάντια και μάσκα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Αρχές δεν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του σπιτιού και δεν μπορούν να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι. 

Το ζευγάρι έχει υποστηρίξει ότι η 41χρονη προσπάθησε τους ληστέψει. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν έχει πείσει τους αστυνομικούς που εξετάζουν την υπόθεση και αυτό γιατί θεωρούν αδύνατον ένας ληστής να δρούσε στις 17.00 το απόγευμα σε μια πολυσύχναστη γειτονιά και μάλιστα χτυπώντας το κουδούνι, ενώ όπως έχει γίνει σαφές η ίδια δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Η αναπαράσταση που έγινε το πρωί του Σαββάτου (25.7.26) επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του ζευγαριού, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκαν ξεχωριστά, κλήθηκαν να περιγράψουν με λεπτομέρειες όσα υποστηρίζουν ότι συνέβησαν μέσα και έξω από το σπίτι και δεν υπέπεσαν σε αντιφάσεις. 

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν στις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης (23.7.26) όταν η 41χρονη έφτασε στο σπίτι στην Άνω Σύρο φορώντας γάντια, μάσκα και κρατώντας μαχαίρι. Υπάρχουν αναφορές ότι μαζί της είχε ένα σακίδιο που μέσα είχε οπλισμό. Αφού, λοιπόν, άφησε το σακίδιο λίγο πιο πέρα, χτύπησε το κουδούνι με την 30χρονη να ανοίγει την πόρτα.

Όπως υποστηρίζει το ζευγάρι, η 41χρονη μπήκε στο σπίτι και επιτέθηκε στην 30χρονη με μαχαίρι, τραυματίζοντας την ελαφρά, ενώ εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο 41χρονος που με ένα μαχαίρι από την κουζίνα μαχαίρωσε στην πλάτη τη διασώστρια. Αυτή είναι η εκδοχή του ζευγαριού για το τι συνέβη μέσα στο σπίτι της Άνω Σύρου. 

Στη συνέχεια ακολούθησε άγρια καταδίωξη στα στενάκια της Άνω Σύρου με τον 41χρονο να της πετά γλάστρες και καρέκλες και την διασώστρια να πέφτει αναίσθητη λίγα μέτρα πιο μακριά. Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της, η 41χρονη δεν τα κατάφερε. 

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