Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ξέσπασμα οργής των συγγενών του 21χρονου στην κηδεία του

Σε κλίμα οδύνης και τον πόνο να είναι αβάσταχτος συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 21χρονο Νικήτα που έπεσε θύμα δολοφονίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του.

Η δολοφονία στην Αμμουδάρα έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο με την οικογένεια του 21χρονου Νικήτα να έχει βυθιστεί στο πένθος.

Στον Χώνο του Ηρακλείου όπου γίνεται η κηδεία του 21χρονου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κάτι που δεν άρεσε στους συγγενείς του άτυχου νέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, συγγενείς του Νικήτα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς ζητώντας τους να φύγουν από τον Χώνο. Οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού καταφέρθηκαν λεκτικά κατά των αστυνομικών, λέγοντάς τους πως όσο ο 21χρονος ζητούσε βοήθεια για να προστατευτεί από τον 54χρονο, εκείνοι δεν βρέθηκαν έκαναν τίποτα. «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν» φώναζαν.

Οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από την εκκλησία, όμως ο πατέρας του 21χρονου, κατά την άφιξη της σορού του γιου του στην εκκλησία απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Από το χωριό να φύγετε».

Τελικά οι αστυνομικοί σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας και έχουν βγει έξω από το χωριό.

Η σορός του άτυχου Νικήτα έφτασε στην εκκλησία όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία λίγο πριν τις 11:30.

Η οικογένεια του Νικήτα έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση όλοι να φορούν λευκά ρούχα, αποφεύγοντας το μαύρο. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, θέλοντας ο αποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι επιθυμούν για τον 21χρονο.

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν έρθει στην εκκλησία φορώντας λευκά ρούχα, ακολουθώντας την επιθυμία της οικογένειας.

Ο Νικήτας έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου πατέρα του 17χρονου φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με τον 21χρονο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση της μικρότερης αδερφής του, το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα από την οποία περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια θέλει να αποχαιρετήσει τον Νικήτα. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», έγραψε, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφυγής οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να αμαυρώσει την ημέρα του αποχαιρετισμού.