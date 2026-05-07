Ελλάδα

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ξέσπασμα οργής των συγγενών του 21χρονου στην κηδεία του

Η οικογένεια του Νικήτα έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση όλοι να φορούν λευκά ρούχα, αποφεύγοντας το μαύρο - Πόνος και οδύνη στην κηδεία του
Κηδεία του 21χρονου Νικήτα
Κηδεία του 21χρονου Νικήτα (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε κλίμα οδύνης και τον πόνο να είναι αβάσταχτος συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 21χρονο Νικήτα που έπεσε θύμα δολοφονίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του.

Η δολοφονία στην Αμμουδάρα έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο με την οικογένεια του 21χρονου Νικήτα να έχει βυθιστεί στο πένθος.

Στον Χώνο του Ηρακλείου όπου γίνεται η κηδεία του 21χρονου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κάτι που δεν άρεσε στους συγγενείς του άτυχου νέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, συγγενείς του Νικήτα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς ζητώντας τους να φύγουν από τον Χώνο. Οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού καταφέρθηκαν λεκτικά κατά των αστυνομικών, λέγοντάς τους πως όσο ο 21χρονος ζητούσε βοήθεια για να προστατευτεί από τον 54χρονο, εκείνοι δεν βρέθηκαν έκαναν τίποτα. «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν» φώναζαν.

Οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από την εκκλησία, όμως ο πατέρας του 21χρονου, κατά την άφιξη της σορού του γιου του στην εκκλησία απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Από το χωριό να φύγετε».

Τελικά οι αστυνομικοί σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας και έχουν βγει έξω από το χωριό.

Η σορός του άτυχου Νικήτα έφτασε στην εκκλησία όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία λίγο πριν τις 11:30.

Η οικογένεια του Νικήτα έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση όλοι να φορούν λευκά ρούχα, αποφεύγοντας το μαύρο. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, θέλοντας ο αποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι επιθυμούν για τον 21χρονο.

Κηδεία του 21χρονου Νικήτα στον Ι.Ν Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου.Ο 21χρονος δολοφονήθηκε από τον πατέρα του φίλου του, που τον θεώρησε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο, Πέμπτη 7 Μαϊου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Πλήθος κόσμου στην κηδεία (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Κηδεία του 21χρονου Νικήτα στον Ι.Ν Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου.Ο 21χρονος δολοφονήθηκε από τον πατέρα του φίλου του, που τον θεώρησε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο, Πέμπτη 7 Μαϊου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Με στεφάνια αποχαιρετούν τον 21χρονο Νικήτα (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Κηδεία του 21χρονου Νικήτα στον Ι.Ν Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου.Ο 21χρονος δολοφονήθηκε από τον πατέρα του φίλου του, που τον θεώρησε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο, Πέμπτη 7 Μαϊου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Η φωτογραφία του βρίσκεται έξω από την εκκλησία (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Κηδεία του 21χρονου Νικήτα στον Ι.Ν Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου.Ο 21χρονος δολοφονήθηκε από τον πατέρα του φίλου του, που τον θεώρησε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο, Πέμπτη 7 Μαϊου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Η νεκροφόρα (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν έρθει στην εκκλησία φορώντας λευκά ρούχα, ακολουθώντας την επιθυμία της οικογένειας.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα
Πλήθος κόσμου στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα

kideia 

kideiaxronou

Ο Νικήτας  έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου πατέρα του 17χρονου φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με τον 21χρονο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση της μικρότερης αδερφής του, το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα από την οποία περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια θέλει να αποχαιρετήσει τον Νικήτα. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», έγραψε, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφυγής οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να αμαυρώσει την ημέρα του αποχαιρετισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
118
100
96
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Greek Mafia: Τον μισό ποινικό κώδικα αντιμετωπίζουν οι 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη – Στο «μικροσκόπιο» ο ρόλος του βαρυποινίτη
Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων, συνολικά εννέα και σειρά πλημμελημάτων άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών που συνελήφθησαν...
Συλλήψεις για τη δολοφονία Μοσχούρη
Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι τραγικές συμπτώσεις, το διπλό χτύπημα της μοίρας και ο κοινός τάφος του Γιώργου και του Χάρη
Ο 22χρονος ανιψιός του 54χρονου δολοφόνου είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2016 ενώ και ο γιος του σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2023 με οδηγό του αυτοκινήτου τον 21χρονο Νικήτα
Δολοφονία στο Ηράκλειο
Newsit logo
Newsit logo