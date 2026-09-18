Χρήστος Χολίδης για Πασχάλη Τερζή: «Μου έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσει στη νύχτα»

Ο Χρήστος Χολίδης μίλησε για την πορεία του στη μουσική, τις δύσκολες στιγμές που συνάντησε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για έναν άνθρωπο που αποτέλεσε μεγάλο πρότυπο για εκείνον. Ο τραγουδιστής, με αφορμή τον νέο κύκλο εμφανίσεών του σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Τσακίρη.

Ο Χρήστος Χολίδης αναφέρθηκε αρχικά στις δυσκολίες της καριέρας του και εξήγησε ότι, παρά τις απογοητεύσεις και τις ήττες, δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει το τραγούδι. Ο τραγουδιστής μίλησε παράλληλα για τον πατέρα του, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αποκαλύπτοντας ότι ήταν περήφανος για την επαγγελματική του πορεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις δύσκολες στιγμές, ο Χρήστος Χολίδης παρομοίασε τη ζωή με έναν αγώνα μπάσκετ, στον οποίο υπάρχουν τόσο νίκες όσο και ήττες:

«Επειδή έπαιζα μπάσκετ, θα πω ότι η ζωή, όπως και ένας αγώνας, έχει νίκες και ήττες. Μάλιστα, οι ήττες είναι συνήθως περισσότερες. Μέσα από αυτές μαθαίνεις και ωριμάζεις. Έχω μάθει πολλά απ-ό τα λάθη μου και αυτά με έφεραν μέχρι εδώ.

Ο πατέρας μου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ήταν περήφανος για την πορεία μου. Δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω και δεν σκοπεύω να το κάνω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνάντηση με τον Πασχάλη Τερζή

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Χολίδης αποκάλυψε ότι μία από τις συνεργασίες που ήθελε πολύ να πραγματοποιήσει ήταν εκείνη με τον Πασχάλη Τερζή. Μάλιστα, οι δυο τους είχαν συναντηθεί και είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο, όμως ο σπουδαίος ερμηνευτής τού είχε εξηγήσει ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στις νυχτερινές πίστες.

«Είχα προσπαθήσει κάποτε να συνεργαστώ με τον Πασχάλη Τερζή. Σε μια συνάντηση, που είχαμε κάνει, μου έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσει στη νύχτα. Αυτό θα ήθελα κάποτε να το έχω πετύχει, έστω κι αν δεν ήμουν δίπλα του, αλλά του έκανα δεύτερες φωνές, για να τον ακούω».

Ο Χρήστος Χολίδης δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Πασχάλη Τερζή, εξηγώντας ότι ήταν ο καλλιτέχνης που άκουγε και μελετούσε όταν ο ίδιος προσπαθούσε να εξελιχθεί στο τραγούδι.

«Ο Πασχάλης Τερζής ήταν ένα όνειρο μου. Αυτόν άκουγα και προσπαθούσα να γίνω καλός τραγουδιστής. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, καλλιτεχνικός μου δάσκαλος».