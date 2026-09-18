Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από τη Ρω

Στο «κόκκινο» ανεβαίνει η ένταση στο Αιγαίο, καθώς η τουρκική Πολεμική Αεροπορία επανήλθε στις υπερπτήσεις, έπειτα από μεγάλο διάστημα «σιωπής». Οπλισμένα F-16 της Τουρκίας πέταξαν πάνω από τη Ρω, ενώ τουρκικό drone (UAV) πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη Ζουράφα.

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, τα οποία μάλιστα ήταν οπλισμένα, έκαναν υπερπτήση πάνω από τη νήσο Ρω, σε ένα μπαράζ προκλητικότητας στο Αιγαίο, λίγο πριν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί της Ρώ.

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Ένα τουρκικό drone έκανε υπερπτήση πάνω από τη νήσο Ζουράφα.

Στο σημερινό προκλητικό σκηνικό στο Αιγαίο συμμετείχαν συνολικά 10 τουρκικά αεροσκάφη, 4 F-16 – εκ των οποίων τα δύο οπλισμένα – ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα τουρκικά μαχητικά και drones έκαναν σήμερα μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, την ώρα που στην Κρήτη είναι σε πλήρη εξέλιξη η πολυεθνική διακλαδική άσκηση «Medusa 15».

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ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 18η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (1 ATR-72 και 5 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 10

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 13 (εκ των οποίων 2 από τα F-16, 2 από το ATR-72 και 9 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 (2 από τα F-16 και 5 από τα UAV )

ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ : 2 (1 από τον ένα σχηματισμό F-16 άνωθεν Μ/Ν Ρω και 1 από UAV άνωθεν Μ/Ν Ζουράφα)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr