Λαμία: Στη φυλακή δύο ανήλικοι «ποντικοί» που λήστεψαν διευθύντρια παιδικού σταθμού – Αναζητείται 15χρονος συνεργός τους

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών στη Λαμία, τα δύο μέλη της ανήλικης συμμορίας που είχε εξελιχθεί στον απόλυτο «πονοκέφαλο» των κατοίκων και των επαγγελματιών της πόλης.

Πρόκειται για έναν 16χρονο Ρομά, δραπέτη από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου – από 20/07/2026 -, και έναν ακόμη ανήλικο, αλβανικής καταγωγής, που δεν έχει κλείσει τα 18 έτη, μέλη της συμμορίας ανηλίκων που δρούσε στη Λαμία.

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Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.ΔΙ. της ίδιας υπηρεσίας, σε διαμέρισμα όπου διέμεναν, και κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένταλμα σύλληψης για τον τρίτο και μικρότερο της παρέας, έναν 15χρονο Ρομά, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Από τον παιδικό σταθμό στην καφετέρια της πλατείας με κλεμένο μηχανάκι

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τριών ανηλίκων περιλαμβάνει τα αδικήματα της σύστασης συμμορίας, των διακεκριμένων κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και της παραβίασης περιορισμών διαμονής για τον 16χρονο δραπέτη.

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Από την εξονυχιστική έρευνα της Ασφάλειας Λαμίας ταυτοποιήθηκε η δράση τους σε σωρεία υποθέσεων από 8 Σεπτεμβρίου έως και 17 του μήνα. Πρώτη από αυτές η κλοπή στον Α’ Βρεφικό Σταθμό Λαμιέων.

Είχαν μπουκάρει από το παράθυρο του γραφείου του σταθμού (στη συμβολή Μακροπούλου και Υψηλάντου), αρπάζοντας την τσάντα της διευθύντριας με προσωπικά έγγραφα, τραπεζικές κάρτες και μετρητά. Στην έρευνα στο σπίτι όπου συνελήφθησαν, βρέθηκε το πορτοφόλι με τις κάρτες και την ταυτότητα του θύματος, καθώς και σφυρί θραύσης κρυστάλλων.

Τα ξημερώματα της 17ης Σεπτεμβρίου, εκμεταλλευόμενοι ολιγόλεπτη απουσία του προσωπικού καφετέριας σε κεντρική πλατεία της Λαμίας, κατά το κλείσιμο, εισέβαλαν σε αυτή και άρπαξαν το ταμείο με τις εισπράξεις.

Στο βιογραφικό τους όμως υπάρχουν και δύο κλοπές δικύκλων, αλλά και επιπλέον κλοπές. Λίγη ώρα πριν την κλοπή στην καφετέρια, είχαν αρπάξει μοτοσικλέτα από το σπίτι του ιδιοκτήτη της. Με την τραπεζική κάρτα που βρισκόταν κάτω από τη σέλα, ο νεαρός που αναζητείται πραγματοποίησε ανέπαφη συναλλαγή σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Στη συνέχεια, όταν εντοπίστηκαν από περιπολικό στην οδό Παπαποστόλου με κατεύθυνση τη Ροδίτσα να επιβαίνουν και οι τρεις στο ίδιο μηχανάκι, ανέπτυξαν ταχύτητα, το πέταξαν σε χωράφι και διέφυγαν πεζοί.

Στην κατοχή όμως του μεγαλύτερου εκ των τριών, βρέθηκε και κατασχέθηκε κλειδί από άλλη μηχανή, η οποία είχε κλαπεί από την οδό Πατρόκλου και είχε επιστραφεί μυστηριωδώς χωρίς το κλειδί της!

Δικογραφία για τους γονείς

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οι αστυνομικοί σχημάτισαν ξεχωριστή δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σε βάρος των μητέρων των δραστών. Η 48χρονη μητέρα του 18χρονου συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ αντίστοιχη δικογραφία σχηματίστηκε και για την 47χρονη μητέρα του 15χρονου καταζητούμενου.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 15χρονου Ρομά όσο και για τη διακρίβωση τυχόν συμμετοχής της ομάδας σε δεκάδες άλλες διαρρήξεις καταστημάτων και οχημάτων που έχουν καταγραφεί στην Λαμία και στη γύρω περιοχή το ίδιο διάστημα.