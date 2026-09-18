Γιώργος Μαζωνάκης: Μηχάνημα κυτταρικής θεραπείας σχεδίαζε να φέρει ο 58χρονος γιατρός

Ένα μηχάνημα κυτταρικής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής βρίσκεται στο επίκεντρο των πληροφοριών που έρχονται στο φως για τον 58χρονο κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, ο γιατρός που έχει κριθεί προφυλακιστέος για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, φέρεται να σχεδίαζε την εισαγωγή τέτοιου εξοπλισμού στη χώρα, έχοντας μάλιστα προχωρήσει σε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας του.

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Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε δημιουργηθεί τον Νοέμβριο του 2025, με έδρα το δεύτερο ιατρείο του 58χρονου στο Κολωνάκι. Η δραστηριότητά της εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο των στοιχείων που έρχονται στην επιφάνεια μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για τον οποίο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί της οδού Καρνεάδου έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, η εταιρεία ιδρύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025. Στο αρχικό καταστατικό της, όπως ανέφερε, δεν ήταν ξεκάθαρο τι ακριβώς σχεδίαζε να κάνει ο 58χρονος σχετικά με την εισαγωγή και τη χρήση ιατρικού εξοπλισμού.

Η αλλαγή που έγινε τον Απρίλιο

Περισσότερες λεπτομέρειες φέρεται να εμφανίζονται λίγους μήνες αργότερα. Στις 15 Απριλίου 2026 έγινε τροποποίηση του καταστατικού και εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρχε πλέον αναφορά σε συσκευές τεχνολογίας κυτταρικών θεραπειών και αναγεννητικής ιατρικής.

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Το στοιχείο αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς σχεδίαζε ο 58χρονος γιατρός και πού θα χρησιμοποιούνταν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο MEGA, είναι η χρήση του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και όσα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος σχετικά με τις προϋποθέσεις χρήσης τέτοιου εξοπλισμού.

Όπως επισήμανε, τα συγκεκριμένα μηχανήματα χρησιμοποιούνται μόνο σε νοσοκομεία και εγκεκριμένες κλινικές, όπου υπάρχει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι πληροφορίες για το καταστατικό της εταιρείας και τον εξοπλισμό που φέρεται να σχεδίαζε να εισαγάγει ο 58χρονος προστίθενται στα στοιχεία που εξετάζονται γύρω από τη δραστηριότητα των δύο κατηγορούμενων γιατρών και τη λειτουργία των ιατρείων τους.