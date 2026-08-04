Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: «Δεν θέλαμε ποτέ να τον παντρευτεί» αποκαλύπτει η οικογένεια της συζύγου του 26χρονου Αφγανού

Η οικογένεια της συζύγου του 26χρονου Αφγανού που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, αποκάλυψε πως δεν τον ήθελαν και ήταν αντίθετη με την απόφαση της να τον παντρευτεί.

Η θεία της συζύγου του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, μίλησε στη Daily Mail, αποκαλύπτοντας ότι οι γονείς της νεαρής γυναίκας είχαν εξαρχής εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη σχέση της με τον κατηγορούμενο. Η σορός της 38χρονης εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο 26χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα ως μετανάστης το 2016, στη συνέχεια ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αργότερα παντρεύτηκε την Αμερικανίδα εθελόντρια.

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«Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, έχω ακούσει μόνο γι΄ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν» τόνισε η θεία στο βρετανικό μέσο.

Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί και ίδρυσε τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη προσφύγων.

Η Ελίζαπεθ Ρος, συνεργαζόταν επίσης με χριστιανικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γνώριζε το ζευγάρι μέσα από τη δράση του.

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Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας ήταν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο Αχμαντζάι φέρεται να καταγράφεται να αποχωρεί από το διαμέρισμα μεταφέροντας μια βαλίτσα και ένα σακίδιο, να κατευθύνεται προς το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός και να επιστρέφει λίγα λεπτά αργότερα χωρίς τις αποσκευές.

Ο 26χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι εντόπισε τη Βρετανίδα νεκρή στο μπάνιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χρημάτων, καθώς και το κινητό της τηλέφωνο για να αποστείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Μετά τον εντοπισμό της σορού της Ρος, η σύζυγός του εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το παιδί τους. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο 26χρονος της παρέδωσε 2.550 ευρώ και ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο. Εκείνη, ωστόσο, τα παρέδωσε στις Αρχές, εκτιμώντας ότι είχαν αποκτηθεί με χρήματα που ανήκαν στο θύμα.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη ένα μεταλλικό πιστόλι-ρέπλικα τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.