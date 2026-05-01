Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πρωτομαγιά 2026: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα με πανό και συνθήματα

Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις της χώρας με τις μεγαλύτερες να είναι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
πρωτομαγιά
Τελείωσε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Εργατική Πρωτομαγιά που ήταν προγραμματισμένη για τις 10:30 στο Σύνταγμα με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών με πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Παράλληλα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Αστυνομία λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς με τους δρόμος γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, και τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου να έχουν κλείσει.

Στην πλατεία Συντάγματος συγκεντρώθηκαν περίπου 5.000 άτομα, 700 στα Προπύλαια και 200 στην Ομόνοια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Απεργιακή συγκέντρωση για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς από το ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος, Παρασκευή 1 Μαΐου 2026.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Στις κάμερες μίλησε και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας: «Προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, χωρίς οικονομικές κρίσεις που την πληρώνουν πάντα οι λαοί, 140 χρόνια μετά της εξέγερση των εργατών στο Σικάγο, Χρόνια πολλά».

Δημήτρης Κουτσούμπας /ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Οι συγκεντρώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν ξεκινήσει και στην Πόλη με εκατοντάδες κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στην Αριστοτέλους και πολλούς ακόμα κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. 

Σωματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΕΔΟΘ/ ΝΤ ΑΔΕΔΥ συγκεντρώνονται έξω από το ΕΚΘ και θα πραγματοποιήσουν πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Εργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό.

Στον ίδιο χώρο, θα καταλήξει και η πορεία των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μετά από την συγκέντρωση τους που έχει ήδη ξεκινήσει στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου. Προσυγκεντρώσεις των Εργατικών Σωματείων έγιναν σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΤΕΑΜ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΤΕΑΜ
Απεργιακή συγκέντρωση για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς από το ΠΑΜΕ στην Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 1 Μαΐου 2026.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΤΕΑΜ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΤΕΑΜ

Η μάχη της Εργατικής Πρωτομαγιάς συνεχίζεται με τους συμμετέχοντες να αναζητούν δικαίωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
126
76
67
56
Newsit logo
Newsit logo