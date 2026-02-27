Δυστύχημα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Η Μαρία Λαδά ιδρυτικό μέλος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» η γυναίκα που σκοτώθηκε – Πώς συνέβη η τραγωδία

Η Κεφαλονιά θρηνεί τον θάνατο της Μαρίας Λαδά, της 67χρονης επιβάτιδας που τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση από αεροσκάφος κατά την αποβίβασή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η απώλεια της δεν είναι μόνο τραγωδία, είναι καμπανάκι ευθύνης για την προσβασιμότητα.

Η Μαρία Λαδά, ιδρυτικό μέλος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» είναι η γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο έπειτα από το περιστατικό στον χώρο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την kefalonialife.gr, η 67χρονη ήταν ακούραστη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Η Μαρία Λαδά υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια μετακίνησης και την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή γι’ αυτό που θεωρείται αυτονόητο:

Ασφαλείς, προσβάσιμους και ανθρώπινους δημόσιους χώρους για όλους.

Πήγε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά για να μιλήσει σε διεθνές συνέδριο για σπάνιες ασθένειες, αλλά τραυματίστηκε στον χώρο του αεροδρομίου και κατέληξε αιφνιδίως, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Το τραγικό περιστατικό στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με το inkefalonia.gr, η Μαρία Λαδά ταξίδεψε αεροπορικώς και, φτάνοντας στην Αθήνα, επιβιβάστηκε κανονικά στο μικρό λεωφορείο μεταφοράς. Η ίδια χρησιμοποιούσε μικρό τροχοφόρο εξάρτημα για υποστήριξη.

Κατά την αποβίβαση της, η ράμπα του οχήματος δεν προσαρμόστηκε σωστά στην είσοδο, αφήνοντας – όπως φαίνεται – μεγάλο κενό. Αντί να κληθούν τεχνικοί ή άλλοι αρμόδιοι, ο οδηγός επιχείρησε να τη σηκώσει στην αγκαλιά του, προκειμένου να τη βοηθήσει. Ωστόσο, και οι δύο έπεσαν στο κενό.

Η Μαρία χτύπησε σοβαρά στον θώρακα. Κατά πληροφορίες, εκτιμήθηκε από γιατρούς ότι υπέστη εσωτερική αιμορραγία. Παρέμεινε σε επαφή με το περιβάλλον κατά τη μεταφορά της στο ιατρείο του αεροδρομίου. Ερωτηθείσα αν επιθυμεί να κληθεί αστυνομία, η ίδια απάντησε: «Αφήστε πρώτα να δω την υγεία μου και μετά βλέπουμε».

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Εκεί ξεκίνησαν οι απαραίτητες εξετάσεις, ωστόσο η κατάστασή της επιδεινωνόταν. Λίγο αργότερα κατέληξε.

Όπως έγινε γνωστό, θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου.

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η έναρξη της διαδικασίας διερεύνησης του τραγικού περιστατικού εξέδωσε το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».