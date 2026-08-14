Χαλκιδική: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός οδηγού απορριμματοφόρου για μία παρατήρηση

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν όταν έκανε παρατήρηση σε οδηγούς που φέρονται να είχαν μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως περιέγραψε στον ALPHA ο οδηγός του απορριμματοφόρου που δέχτηκε τον άγριο ξυλοδαρμό, στην περιοχή υπήρχε μποτιλιάρισμα, όταν είδε αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και να προσπερνά άλλα οχήματα στον δρόμο της Χαλκιδικής. Ο ίδιος έκανε νόημα στον οδηγό να επιστρέψει στη λωρίδα του, καθώς ερχόταν αυτοκίνητο από την απέναντι κατεύθυνση.

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«Έχει ένα κομμάτι δρόμου γύρω στα 500 μέτρα και εκεί ήταν μποτιλιαρισμένος. Όπως ήμασταν σταματημένοι αντιλήφθηκα ένα αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να αρχίζει να περνάει πολλαπλά αμάξια με μεγάλη ταχύτητα. Έβγαλα το χέρι και το σώμα μου έξω από το παράθυρο και του έκανα νόημα να μπει από πίσω επειδή ερχόταν το αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά» περιέγραψε ο οδηγός.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, στη συνέχεια τρία οχήματα έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και οι οδηγοί κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους. Τότε, όπως υποστηρίζει, ένας από αυτούς άνοιξε την πόρτα του απορριμματοφόρου και άρχισε να τον χτυπά.

«Κατέβηκαν και οι τρεις Σέρβοι από τα αμάξια. Φώναζε εκνευρισμένος αυτός, δεν κατάλαβα τι έλεγε. Κάποια στιγμή, ξαφνικά, ανοίγει την πόρτα από το αυτοκίνητο, χώνεται μέσα και αρχίζει να με χτυπάει στο κεφάλι», είπε ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

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Ο εργαζόμενος υποστηρίζει ότι στην επίθεση συμμετείχε και δεύτερο άτομο, με τα χτυπήματα να είναι συνεχόμενα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

«Ανέβηκε πάνω στο φορτηγό, μπήκε μέσα ολόκληρος. Ο άλλος από πίσω, ο δεύτερος, ήταν στα σκαλοπάτια του φορτηγού και χτυπούσαν και οι δύο. Ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά», είπε ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

Μετά το περιστατικό, οι τρεις οδηγοί μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και αποχώρησαν από το σημείο. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου ανέφερε ότι έχει τραύμα στο φρύδι και μώλωπες στο κεφάλι, στη μύτη, στα πλευρά και στα χέρια.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.