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Ενδείξεις για κατασκευαστικές αστοχίες στο αιολικό πάρκο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά της Αττικοβοιωτίας

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας αποτελεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα για το φετινό καλοκαίρι, έχοντας επηρεάσει έκταση μεγαλύτερη των 110.000 στρεμμάτων
Φωτιά στην Αττικοβοιωτία
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
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Ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες αλλά και ελλείψεις φαίνεται πως διαπιστώνουν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες που έκαναν αυτοψία στο αιολικό πάρκο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική, η οποία έκαιγε από τις 31 Ιουλίου μέχρι τις 4 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 νωρίς το πρωί της Παρασκευής (14/8/26) πήγαν στο αιολικό πάρκο οι εξειδικευμένοι ερευνητές της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, με τους διορισμένους από την ανακρίτρια πραγματογνώμονες. Εκεί βρίσκονταν τεχνικοί σύμβουλοι αλλά και συνήγοροι υπεράσπισης του δημάρχου Στυλίδας, του υπεύθυνου κατασκευής και του επιχειρηματία του αιολικού πάρκου που έχουν προφυλακιστεί για τη μεγάλη φωτιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί στοιχεία και ενδείξεις για συγκεκριμένες κατασκευαστικές αστοχίες που οδήγησαν στο βραχυκύκλωμα και η φωτιά, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στο βάθος στο οποίο μπήκαν στο έδαφος οι ξύλινες κολόνες του εναέριου δικτύου αλλά και στις αποστάσεις μεταξύ των αγωγών.

Αυτό που θα εξεταστεί είναι αν, όσα είχα δηλωθεί στη μελέτη που υπέγραψε ο δήμαρχος, ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου. Σε εξέλιξη και η έρευνα της ΔΑΕΕ που αφορά το σύνολο των 450 αιολικών πάρκων στη χώρα.

Πώς έγινε η αυτοψία

Η σημερινή, πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) στην περιοχή έναρξης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, έγινε μετά από παραγγελία του κ. Ανακριτή Θηβών, στο πλαίσιο της έρευνας για την διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών και προδιαγραφών κατασκευής του εναέριου δικτύου που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη γραμμή του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή από την οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέεται η έναρξη της πυρκαγιάς.

Στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενη από δέκα εξειδικευμένα στελέχη και Αξιωματικούς της Διεύθυνσης, μεταξύ των οποίων στελέχη με τεχνική και επιστημονική κατάρτιση σε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και συναφή αντικείμενα, παρουσία πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των κατηγορουμένων.

Κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έρευνα κατά μήκος της γραμμής του ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς, με καταγραφή και αξιολόγηση όλων των τεχνικών στοιχείων και ευρημάτων.

Ως γνωστόν, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας αποτελεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού, έχοντας επηρεάσει έκταση μεγαλύτερη των 110.000 στρεμμάτων. Από τη Βοιωτία επεκτάθηκε γρήγορα στη Δυτική Αττική, κατακαίοντας πολύ μεγάλες εκτάσεις.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάθε ενδεχόμενο διερευνάται και αξιολογείται, ενώ τα ευρήματα της σημερινής αυτοψίας θα συνεκτιμηθούν με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, των τεχνικών δεδομένων και των λοιπών στοιχείων που συλλέγονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει μεθοδικά και εντατικά την έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να προσδιοριστούν, με τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση.

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