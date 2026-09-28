Εγνατία Οδός: Οδηγός έτρεχε με 310 χλμ και ανέβασε το βίντεο στο TikTok – «Άμα το ζεις, το ζεις λέμε» έγραψε

Ασυνείδητος οδηγός όχι μόνο έτρεχε με 310 χλμ. / ώρα στον αυτοκινητόδρομο αλλά δημοσιοποίησε το βίντεο στο TikTok. Η Εγνατία Οδός δεν είχε πολλά αυτοκίνητα εκείνη την ώρα, καθώς ήταν βράδυ με την κίνηση περιορισμένη. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί από την ανάλυση των πλάνων.

Στο βίντεο από την Εγνατία Οδό, εμφανίζεται το όχημα μάρκας BMW M5, να αναπτύσσει ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα με το ταχύμετρο κάποια στιγμή να καταγράφει την ένδειξη των 310 χλμ./ώρα. Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και σχολίων από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, αρκετοί από τους οποίους ζήτησαν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

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Ο οδηγός μάλιστα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης «άμα το ζεις, το ζεις λέμε», χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται το εγκληματικό του λάθος. Το βίντεο δημοσιεύτηκε μόλις την Κυριακή (27-09-2026) στα social media, αλλά ο ακριβής χρόνος που βιντεοσκοπήθηκε παραμένει άγνωστος και τελεί υπό διερεύνηση από τις Αρχές, καθώς ο οδηγός δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.

Στο βίντεο, το όχημα κινείται στην αριστερή λωρίδα, με την κάμερα άλλοτε να εστιάζει στον αυτοκινητόδρομο και άλλοτε στο καντράν της BMW. Ο οδηγός για να βγάλει ένα βίντεο, ρίσκαρε ζωές.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες εξετάζουν το ψηφιακό υλικό προκειμένου να διαπιστώσουν την ταυτότητα του οδηγού.