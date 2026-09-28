Νέα Ιωνία: Εικόνες καταστροφής στην πολυκατοικία μετά τη φωτιά – Βίντεο με τις φλόγες να «ξεπηδούν» από τα διαμερίσματα

Πάνω από 3 ώρες πάλευαν με τις φλόγες οι πυροσβέστες που ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην πολυκατοικία, στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην καφετέρια του ισογείου με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Παρά την τιτάνια μάχη των πυροσβεστών, η φωτιά πρόλαβε να καταστρέψει μεγάλο μέρος των διαμερισμάτων της 3όροφης πολυκατοικίας, στη Νέα Ιωνία. Οι εικόνες που φέρνει στο φως το newsit.gr, είναι αποκαλυπτικές. Οι τοίχοι των διαμερισμάτων έχουν μαυρίσει ενώ από τα έπιπλα αρκετών σπιτιών έχουν μείνει μόνο στάχτες και αποκαΐδια. Παρά τις μεγάλες καταστροφές, όλοι οι ένοικοι κατάφεραν να εκκενώσεις έγκαιρα το φλεγόμενο κτίριο.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 04:25, κάτω από αίτια που ακόμη διερευνώνται. Όλα δείχνουν πως ξέσπασε στην καφετέρια με ναργιλέδες του ισογείου με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν στους 3 ορόφους της πολυκατοικίας και να «πνίξουν» αρκετά από τα διαμερίσματά της.

Οι ένοικοι ξύπνησαν από τον αποπνικτικό καπνό και αμέσως έψαξαν δρόμο διαφυγής. Άλλοι ανέβηκαν στην ταράτσα, άλλοι βγήκαν στα μπαλκόνια και άλλοι έτρεξαν μόνοι τους έξω από το κτίριο, πριν ξεκινήσει επιχείρηση εκκένωσης η πυροσβεστικής.

Τα βίντεο ντοκουμέντα από το φλεγόμενο κτίριο

Η φωτιά έκαιγε με μανία αρκετή ώρα, πριν οι πυροσβέστες την θέσουν υπό έλεγχο.

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Σε βίντεο φαίνονται οι φλόγες να ξεπηδούν τόσο από την επιχείρηση όσο και από τα διαμερίσματα, καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν στον διάβα τους.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί ατόμων από τους υπερκείμενους ορόφους.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο με σκοπό να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα αναδείξουν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Ένας από τους ενοίκους μίλησε στο newsit.gr, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν όταν αντιλήφθηκαν τη φωτιά και τους καπνούς.

Όπως ανέφερε, μαζί με τη σύζυγό του άρχισαν να τηλεφωνούν σε συγγενείς και άλλους ενοίκους, προκειμένου να τους ειδοποιήσουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. «Εμείς εγκλωβιζόμασταν. Δεν προλάβαμε καν να κατέβουμε κάτω», είπε, τονίζοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα από τους καπνούς: «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Και αν δεν είχαμε βγει στην ταράτσα δεν ξέρω πώς μπορεί να επιβιώναμε».

Ένα κρίσιμο στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις ανακριτικές αρχές είναι το γεγονός πως στην εν λόγω καφετέρια, πριν από 3 χρόνια, είχε δολοφονηθεί ένας 23χρονος. Ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.