Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: «Όπου φύγει, φύγει» οι εκδρομείς – Αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ Κηφισού, λιμάνι Πειραιά και Λεωφόρο Αθηνών

Η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησε από το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026), ωστόσο η κίνηση στους δρόμους της Αττικής έπιασε «κόκκινο» λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, με τους Αθηναίους να «αδειάζουν» την πρωτεύουσα οδικώς ή ακτοπλοϊκώς.

Χιλιάδες είναι οι εκδρομείς που επέλεξαν να αναχωρήσουν από την Αθήνα με προορισμό κάποιο κοντινό νησί για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με αποτέλεσμα τα τρία μεγάλα λιμάνια να ασφυκτιούν από κόσμο. Στον Πειραιά «δεν πέφτει καρφίτσα», ενώ η κίνηση στους δρόμους έχει παρόμοια εικόνα, αφού πολλοί αποφάσισαν να φύγουν οδικώς, είτε με τα οχήματά τους, είτε μέσω λεωφορείων ΚΤΕΛ από Κηφισό και Λιοσίων.

Για σήμερα μάλιστα, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από την Κηφισού (από τα 220 που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη Παρασκευή) και 25 επιπλέον δρομολόγια από τη Λιοσίων.

Μέχρι στιγμής για αύριο, Σάββατο, δεν αναμένονται έξτρα δρομολόγια. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο -ειδικά την Αχαΐα και τη Μεσσηνία-, την Αιτωλοακαρνανία, τη Μαγνησία και τα Τρίκαλα. Παράλληλα, και στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί «πανζουρλισμός», αφού δεν είναι λίγου που επέλεξαν την Θεσσαλονίκη και τον Βόλο για το τριήμερο.

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι.

Εντός της Αττικής, ο Κηφισός σταθερά είναι «στο κόκκινο», στην άνοδο, από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι την Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερο πρόβλημα συναντάται στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο Αιγάλεω. Το ίδιο ισχύει για την Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Έντονη κίνηση και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το ύψος της Άνοιξης. «Κατακόκκινη» είναι επίσης η λεωφόρος Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

Στο κέντρο, με βήμα «σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα σε Αρδηττού, Σταδίου, Βασ. Αμαλίας, Βασ. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Π. Τσαλδάρη, Συγγρού.

Τα καιρικά φαινόμενα ευνοούν τους εκδρομείς αφού ζέστη με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου και λίγες βροχές θα σημειωθούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται σύμφωνα με τα πρώτες στοιχεία στους 16.834.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια, εκ των οποίων 20 με ταχύπλοα και 21 με συμβατικά πλοία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να ταξιδέψουν 2.506 επιβάτες με τα ταχύπλοα και 3.591 με τα συμβατικά πλοία.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμώμενο αριθμό επιβατών 8.708. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα επιπλέον δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα – Μαρμάρι.