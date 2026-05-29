Φωτιά στη Λάρισα στην περιοχή Γόννων

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29.05.2026) στη Λάρισα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτιδασική περιοχή στην περιοχή Γόννων του δήμου Τεμπών στην Λάρισα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με δυνάμεις να έχουν σπεύσει στο σημείο για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και απειλή οικισμών.