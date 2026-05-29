Ισόβια στο συζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων – Κόλαφος ο εισαγγελέας στην πρότασή του: «Προμελετημένο έγκλημα, είχε τερατώδη ψυχραιμία»

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στον 39χρονο συζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων, που χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι την 32χρονη γυναίκα του, την έπνιξε με καλώδιο φορτιστή και την έκλεισε στο πατάρι του σπιτιού επί μία ολόκληρη εβδομάδα.

Οι δικαστές έκριναν ομόφωνα ένοχο τον 39χρονο δράστη με καταγωγή από την Αλβανία για ανθρωποκτονία, απορρίπτοντας τη χορήγηση ελαφρυντικών. Ωστόσο ένας ένορκος είχε την άποψη ότι θα πρέπει να του αναγνωριστεί ο αυτοτελής ισχυρισμός ότι τέλεσε το έγκλημα του στους Αμπελόκηπους, εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Κατά πλειοψηφία (6-1) ο ισχυρισμός απορρίφθηκε από το δικαστήριο και καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 2,5 χρόνια φυλάκιση για τις υπόλοιπες πράξεις.

Καταπέλτης ο εισαγγελέας: Είχε τερατώδη ψυχραιμία, ήθελε από καιρό να τη σκοτώσει….

«Ο κατηγορούμενος είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία και είχε αποφασίσει από καιρό ότι ήθελε να σκοτώσει τη σύζυγό του», είπε ο εισαγγελέας στην πρόταση- καταπέλτη κατά του καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνου των Αμπελόκηπων.

«Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν τα παιδιά του, η γυναίκα του δεν τον ενδιέφερε από την αρχή» είπε ο εισαγγελικός λειτουργός μιλώντας για προμελετημένο έγκλημα από την πλευρά του 39χρονου Αλβανού, ζητώντας από το δικαστήριο να τον καταδικάσει για τη στυγερή δολοφονία της συζύγου του, στο σπίτι τους στους Αμπελόκηπους.

«Ήταν κάτι που το δούλευε μέσα του καιρό πριν και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να βάλει σε εφαρμογή το εγκληματικό του σχέδιο», υποστήριξε ο εισαγγελέας της έδρας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του 39χρονου ότι τέλεσε το έγκλημα σε βρασμό.

«Μετά το πρώτο χτύπημα με το σφυρί, δεν την βοήθησε καθόλου, γιατί δεν ήθελε να την βοηθήσει. Δεν την βοήθησε, γιατί ήθελε ξεκάθαρα να τη σκοτώσει, για αυτό συνέχισε μετά με το καλώδιο του φορτιστή….», είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, για να συμπληρώσει ότι «ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε βρασμό ψυχικής ορμής το πρώτο που κάνει, είναι να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές, αυτός όχι μόνο δεν ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, αλλά προσπάθησε να αποκρύψει το θύμα και το έγκλημά του», είπε χαρακτηριστικά και περιέγραψε την αλληλουχία των αποτρόπαιων πράξεων του δράστη.

«Την τύλιξε με λινάτσα οκτώ φορές και την έβαλε σε ντουλάπα, την άλλη μέρα σηκώθηκε…. Αν δεν είναι αυτό ήρεμη ψυχική κατάσταση, τότε τι είναι; Σηκώθηκε ήρεμος και την μετέφερε σε άλλο σημείο», ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Ο εισαγγελέας μίλησε για τη «βιοπαλαίστρια» δολοφονημένη γυναίκα, που «δούλευε για να μεγαλώσει τα παιδιά της, χαρακτηρίζοντας «ευφάνταστο σενάριο» τον ισχυρισμό του δράστη ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και είχε σκοπό να εγκαταλείψει τον ίδιο και τα παιδιά της.

«Είναι απορριπτέος και αβάσιμος ο ισχυρισμός του ότι η σύζυγός του ήταν αδιάφορη για τα παιδιά της. Δεν προέκυψε απο κανένα στοιχείο ότι είχε σκοπό να εγκαταλείψει τον κατηγορούμενο και να πάρει τα παιδιά να φύγουν», υποστήριξε στην αγόρευση- κόλαφο για τον κατηγορούμενο.

Ακολούθως ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ο 39χρονος σκότωσε και έκρυψε στο πατάρι του σπιτιού επί μία εβδομάδα το πτώμα της γυναίκας του.

«Ο κατηγορούμενος περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Ήταν 1:30 τη νύχτα, το θύμα δε μπόρεσε καθόλου να αντισταθεί, ούτε να φωνάξει. Γιατί δέχθηκε μια αιφνίδια επίθεση. Δεν είχε καμία δυνατότητα να φύγει από το σπίτι, ούτε μπορούσε κάποιος να προστρέξει για βοήθεια. Το πρώτο πλήγμα ήταν καίριο.

Πήρε στα χέρια του το σφυρί και χτύπησε το κεφάλι της, η γυναίκα έπεσε στο κρεβάτι, πήρε στα χέρια του το καλώδιο φορτιστή του τηλεφώνου, το τύλιξε γύρω από το λαιμό της και προκάλεσε τον πνιγμό αυτής. Το πρώτο χτύπημα της προκάλεσε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Αυτά που ανέφερε ο κατηγορούμενος για σχέση της γυναίκας με τον παιδικό του φίλο δεν είναι αληθή, είναι ένα σενάριο που το δημιούργησε, προκειμένου μέχρι να παραδοθεί στις αρχές να σκεφτεί τι θα πει», είπε ο εισαγγελέας και συνέχισε την περιγραφή του στυγερού εγκλήματος.

«Την επόμενη μέρα τύλιξε τη θανούσα με 8 στρώσεις. Ο κατηγορούμενος ευρισκόμενος σε απαράμιλλη ψυχική ηρεμία τύλιξε το πτώμα σε οκτώ στρώσεις και εν συνεχεία την ανέβασε στο πατάρι, όπως και το σφυρί. Για ένα πενθήμερο πήγαινε σπίτι του, ήταν τόσο ήρεμος που πήγαινε κανονικά στη δουλειά του, σα να μην έτρεχε τίποτα.

Είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία, ο άνθρωπος που είχε σκοτώσει τη σύζυγό του και ήταν μαζί της από το 2011…. το πρώτο που κάνει είναι να πάει στις αστυνομικές αρχές. Στο διάστημα αυτό σκεφτόταν τρόπο, πως να ξεφορτωθεί το θύμα αλλά δε μπόρεσε να το κάνει για λόγους που ο ίδιος ξέρει», ανέφερε.