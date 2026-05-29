Μάτι: Ένοχοι και με τη «βούλα» του Αρείου Πάγου οι Τερζούδης, Ματθαιόπουλος και Καπακης

Αμετάκλητα ένοχοι, όπως καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, κρίθηκαν από τον Άρειο Πάγο οι τρεις καταδικασμένοι σε πολυετή ποινή φυλάκισης για τη φονική φωτιά στο Μάτι, το 2018.

Το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασμένων πρώην υψηλόβαθμων πυροσβεστών Σωτήρη Τερζούδη και Βασίλη Ματθαιόπουλου αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη που τον Ιούνιο του 2025 καταδικάστηκαν σε 340 χρόνια φυλάκιση με εκτιτέα τα 5, για την φωτιά στο Μάτι.

Και οι τρεις οδηγήθηκαν στη φυλακή, αφού δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Μαζί τους στη φυλακή οδηγήθηκε τότε και ο πρώην Διοικητής ΕΣΚΕ Ιωάννης Φωστιερης.

Ωστόσο, ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμόν 694/2026 απόφασή του, αναίρεσε την εφετειακή απόφαση για τους τρεις που προσέφυγαν ενώπιόν του, μόνο για το σκέλος της μη χορήγησης ελαφρυντικού και αναπέμπει την υπόθεση προς νέα κρίση ενώπιον Εφετείου, μόνο γι’ αυτό το σκέλος.

Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση 694/2026 του Αρείου Πάγου «αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση του Α΄Τριμ. Εφ. Πλημ/των Αθηνών ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του αρθρ. 84 παρ. 2 στοιχ α. ΠΚ στον καθένα από τους τρεις πρώτους αναιρεσείοντες, Σ. Τ., Β.Μ. και Ι. Κ., αλλά και σε περίπτωση παραδοχής της ως προς τις επιβληθείσες στον καθένα απ αυτούς ποινές φυλάκισης, καθώς επίσης και τις συνολικές ποινές φυλάκισης που καθορίστηκαν σε βάρος των τριών πρώτων αναιρεσειόντων, όπως και για την ορισθείσα εκ μέρους του καθενός από αυτούς εκτιτέα ποινή φυλάκισης».

Σύμφωνα με την τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης 10 από τους 21 κατηγορουμένους κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Πρόκειται για 9 πρώην υψηλόβαθμους πυροσβέστες και τον ηλικιωμένο που προκάλεσε τη φωτιά. καταδικασθέντες έλαβαν ποινές από 3 έτη έως και 340 χρόνια φυλάκιση. Για τους 6 αποφασίστηκε μετατροπή της ποινής σε χρηματική, ενώ για τους τέσσερις έκτιση της ποινής τους.