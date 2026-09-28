Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και 8 μποφόρ από την Τετάρτη – Σε Εύβοια και Κρήτη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα (28.09.2026) με περισσότερη ηλιοφάνεια, πριν επιστρέψουν ξανά οι βροχές και οι καταιγίδες, στα μέσα της εβδομάδας. Αν και σήμερα και αύριο αναμένονται ήπια φαινόμενα, από την Τετάρτη αλλάζει ξανά το σκηνικό, φέρνοντας αρκετό νερό και ανέμους έως και 8 μποφόρ.

Συγκριτικά με τον βροχερό καιρό του Σαββατοκύριακου, σήμερα δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα αν και ο βοριάς επιμένει με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά -για την εποχή- επίπεδα, ξεπερνώντας λίγο τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αναμένονται βροχές σε Κρήτη, Στερεά, Θεσσαλία, Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου ενώ από το μεσημέρι πιο έντονες βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν στην Πελοπόννησο.

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Η Αναστασία Τυράσκη στην πρόγνωση καιρού της αναφέρει πως ο καιρός θα κυμανθεί στην ίδια κατεύθυνση και την Τρίτη, με ενισχυμένους ανέμους και τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, Στερεά, Εύβοια, στα βόρεια της Κρήτης και μέσα στις Κυκλάδες.

Δείτε πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Από την Τετάρτη ωστόσο αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση ανέμων έως 8 μποφόρ.

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Αναλυτικά την Τετάρτη, βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις ενώ αυξάνονται οι βροχές και οι καταιγίδες στο ανατολικό τμήμα της χώρας και κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής αναμένονται σε Εύβοια και Κρήτη.

Σε ποιες περιοχές θα πνέουν θυελλώδεις οι άνεμοι:

Την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας και κυρίως Εύβοια και νότιο Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν ξανά στην Κρήτη ενώ αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Λόγω του ενισχυμένου βοριά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 20 βαθμούς Κελσίου και δεν αποκλείεται να φτάσει το ανώτατο ακόμα και τους 18.

O καιρός από το meteo.gr

Τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση. Άνοδος της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Αν. Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας με σταδιακή βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 25-26, στην Ήπειρο από 7 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 25-27, στην Κρήτη από 11 έως 22-24, στα Επτάνησα από 12 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές-βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως 3-4 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.