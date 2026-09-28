Ο Τάκης Σαγιώρ αποχαιρετά την Ελένη Προκοπίου: «Πλάσμα ακομπλεξάριστο με ήθος – Πόσο δύσκολο να σε αποχαιρετήσω»

Συντετριμμένος από τον θάνατο της Ελένης Προκοπίου και ο Τάκης Σαγιώρ. Ο γνωστός χορευτής αποχαιρέτησε την καλή του φίλη και παλιά συνεργάτιδά του με μία ανάρτηση στα social media τα ξημερώματα της Δευτέρας (28.09.2026) γράφοντας το πόσο δύσκολο του είναι να την αποχαιρετήσει.

Τάκης Σαγιώρ και Ελένη Προκοπίου άφησαν το δικό τους στίγμα στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο κατά τη «χρυσή» εποχή των δεκαετιών του ’60 και ’70. Συνεργάστηκαν στα μεγάλα μουσικοχορευτικά θεάματα της εποχής, καθώς και σε νυχτερινά κέντρα. Στο σήμερα, ο χορευτής καλείται να αποχαιρετήσει το λαμπρό εκείνο κορίτσι που μια ζωή θαύμαζε για το ταλέντο του.

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Στην ανάρτησή του αναφέρεται στην εποχή της γνωριμίας τους και στο ότι ξεκίνησαν μαζί το θέατρο με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν κολλητή παρέα. Μίλησε για το ήθος και την ευγένεια που χαρακτήριζε την Ελένη Προκοπίου, γράφοντας πόσο ακομπλεξάριστη ήταν και πόσο δύσκολη του είναι να την αποχαιρετήσει.

«Είμαι συντετριμμένος, δεν θέλω να το πιστέψω! Υπήρξε φίλη μου και συνεργάτης. Ξεκινήσαμε μαζί στο θέατρο, κάναμε πολύ παρέα εκείνα τα χρόνια, υπέροχη φίλη, σπουδαία χορεύτρια, πολύ καλή ηθοποιός, μα πάνω απ’ όλα αξιοπρεπής (ως χορεύτρια γνώρισε τεράστια επιτυχία ως χορευτικό ζευγάρι με τον Σειληνό: Σειληνός-Προκοπίου). Ένα πλάσμα ακομπλεξάριστο με ήθος και ευγένεια! Πόσο δύσκολο μου είναι να σε αποχαιρετήσω Ελένη μου! Να έχεις καλό ταξίδι στο φως ομορφιά μου», αναφέρει συγκεκριμένα.

Υπενθυμίζεται πως Τάκης Σαγιώρ και Ελένη Προκοπίου ήταν μέλη της ίδιας σπουδαίας γενιάς χορευτών και ηθοποιών, μαζί με ονόματα όπως ο Βαγγέλης Σειληνός, η Μάρθα Καραγιάννη και η Μαρία Ιωαννίδου.

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Με αφορμή τον θάνατο της Ελένης Προκοπίου, λίγη ώρα μετά ο Τάκης Σαγιώρ έκανε νέα ανάρτηση στα social media, αναφερόμενος στον δικό του θάνατο.

«Τελευταία έχουν φύγει πολλοί συνομήλικοι μου. Δεν με φοβίζει ο θάνατος έζησα όπως ήθελα. Με στενοχωρεί που θα πονέσουν άνθρωποι που αγαπώ με το φευγιό μου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Η μεγάλη Ελληνίδα χορεύτρια, Ελένη Προκοπίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 χρόνων, το βράδυ της Κυριακής.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανάρτησή της η ηθοποιός Μέλπω Κωστή, αναρτώντας μία φωτογραφία της και γράφοντας RIP.