MedWatch: Υπό έλεγχο για σοβαρές παραβάσεις 301 ιατρεία σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Μεταξύ αυτών και κλινική με πλασμαφαιρέσεις

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας και τα ιδιωτικά ιατρεία με σκοπό την προστασία των πολιτών από επιτήδειους που χρησιμοποιούν ψευδοεπιστήμες ή παράνομες πρακτικές. Στον απόηχο της τραγικής απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία πυροδότησε ένα πραγματικό «τσουνάμι» καταγγελιών για ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία, το νέο εργαλείο του υπουργείου Υγείας, τη νέα πλατφόρμα MedWatch, φέρνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα.

Τα νέα αποτελέσματα από τη λειτουργία του ψηφιακού εργαλείου ελέγχων, MedWatch στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με τα ευρήματα στην Αττική, αποκαλύπτουν την έκταση της πιθανής παρανομίας στα ιδιωτικά ιατρεία και άλλες δομές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των «κόκκινων» δομών σε 301.

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Στη Θεσσαλονίκη, μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρεία από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, με τα 30 εξ αυτών να χρήζουν άμεσου ελέγχου λόγω σοβαρών ενδείξεων παράβασης από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Όπως αποκαλύπτεται μάλιστα, ανάμεσα στα υπό έλεγχο ιατρεία της συμπρωτεύουσας περιλαμβάνεται και ένα στο οποίο διενεργούνταν πλασμαφαίρεση.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Τα ευρήματα της Θεσσαλονίκης έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία του πιλοτικού ελέγχου στην Αττική και της πρώτης εβδομάδας εφαρμογής του συστήματος, συνθέτοντας μια αποκαλυπτική εικόνα.

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Αναλυτικότερα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρέθηκαν πάνω από 11.700 δομές, οι οποίες «σαρώθηκαν» από το ψηφιακό μάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Από αυτές, 192 αφορούν ιατρικές δομές με ευρήματα που διαβιβάζονται στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους για επιτόπιους ελέγχους κατά προτεραιότητα

Τα ευρήματα στην Αττική

Στον πιλοτικό έλεγχο της Αττικής εξετάστηκαν 8.563 δομές και 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα (συμπεριλαμβανομένων 8.055 πληρωμένων διαφημίσεων) σε Google, TikTok και ιστοσελίδες.

Συνολικά εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές. Από αυτές, τελικά:

οι 231 χαρακτηρίστηκαν ως «κόκκινες» (σοβαρές παραβάσεις)

χαρακτηρίστηκαν ως (σοβαρές παραβάσεις) οι 424 ως «κίτρινες» (ήπιες παραβάσεις)

Ιατρεία… spa, ινστιτούτα και κομμωτήρια

Από τις 231 «κόκκινες» δομές της Αττικής, μόνο η 1 στις 3 είναι αμιγώς ιατρική και συγκεκριμένα βρέθηκαν:

50 ιατρεία,

ιατρεία, 7 πολυϊατρεία,

πολυϊατρεία, 12 ιδιωτικές κλινικές

Οι υπόλοιπες περίπου 160 αφορούν μη ιατρικές οντότητες (όπως spa, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα και κομμωτήρια) που διαφημίζουν παράνομα ιατρικές πράξεις, όπως ενέσιμες θεραπείες botox, ή προβάλλουν παραπλανητικούς ισχυρισμούς περί «θαύματος» και «ίασης».

Τα ευρήματα στη Θεσσαλονίκη

Στη συμπρωτεύουσα -μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα- εντοπίστηκαν πάνω από 70 ιδιωτικά ιατρεία στο «κόκκινο», εκ των οποίων τα 30 μπαίνουν σε καθεστώς άμεσου, κατεπείγοντος ελέγχου.

Τριπλασιασμός των ελεγκτών γιατρών από τον ΙΣΘ

Για την άμεση αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κατάστασης, αλλά και την επιτάχυνση των διαδικασιών εν μέσω του «τσουνάμι» των καταγγελιών, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) αποφάσισε να τριπλασιάσει τους ελεγκτές γιατρούς, αυξάνοντάς τους από 4 σε 12.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΙΣΘ, Νικόλαος Μπάτζιος, οι καταγγελίες που φτάνουν πλέον στον Σύλλογο δεν περιορίζονται μόνο σε ζητήματα ιατρικής αμέλειας, αλλά επεκτείνονται στο κατά πόσο νομιμοποιούνται οι γιατροί να διενεργούν συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις εντός των ιατρείων τους.

Ο ΙΣΘ βρίσκεται, μάλιστα, σε στενή συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και τις εισαγγελικές αρχές, έχοντας ήδη παραπέμψει υποθέσεις για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, ενώ στο στόχαστρο της ψηφιακής εποπτείας μπαίνουν, επίσης,

δομές χωρίς άδεια,

αμφίβολες ιατρικές ειδικότητες και

παραπλανητικές πρακτικές προβολής υπηρεσιών.

Ανεξάρτητοι έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων ανέλαβε δική του πρωτοβουλία να εντοπίσει τους παρανομούντες γιατρούς και δομές, ενώ δέχθηκε παράλληλα και «βροχή» καταγγελιών. Οι έλεγχοί του είχαν ως αποτέλεσμα να καταθέσει τέσσερις μηνυτήριες αναφορές στον εισαγγελέα για παράνομες ενέσιμες θεραπείες.

Στο στόχαστρό του έχουν μπει Κέντρα Αισθητικής της περιοχής που διενεργούν παράνομα ενέσιμες θεραπείες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επιβεβαίωσε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, Βούλα Ορφανουδάκη, μιλώντας στο zarpanews.gr, η τέταρτη κατά σειρά μηνυτήρια αναφορά αφορά κέντρο αισθητικής στον δήμο Χανίων που φέρεται να έκανε παράνομα μπότοξ.

Το περιστατικό ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία πολίτη σε γιατρό-μέλος του Συλλόγου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ενέσιμες θεραπείες εκτελούνταν από άτομα χωρίς την απαιτούμενη ιατρική ιδιότητα και αρμοδιότητα, εκθέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Νέα εργαλεία AI για υπερσυνταγογράφηση και fake news στην υγεία

Στην εξέλιξη των συστημάτων ελέγχου και την επέκτασή τους και σε άλλους τομείς αναφέρθηκε ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Υγείας, Σταμάτης Πουλής, μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο κ. Πουλής τόνισε ότι η εφαρμογή MedWatch, την οποία παρουσίασε πριν από μία εβδομάδα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λειτουργεί για πρώτη φορά παγκοσμίως και έχει ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς και το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει ζητήσει επίσημη παρουσίασή της.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει επιπλέον εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), τα οποία θα επιστρατευθούν σε δύο ακόμη κρίσιμα μέτωπα, στα οποία εντοπίζονται σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της υγείας:

Στον έλεγχο της υπερσυνταγογράφησης .

. Στην αντιμετώπιση των fake news στον χώρο της υγείας.

Ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του υπουργείου Υγείας και τη φιλοσοφία των νέων ψηφιακών εργαλείων, ο Σταμάτης Πουλής δήλωσε πώς από το 2019 το υπουργείο δεν έχει καμία ελεγκτική αρμοδιότητα:

«Το υπουργείο Υγείας από το 2019 δεν έχει καμία ελεγκτική αρμοδιότητα επί καταγγελιών και αναφορών, καθώς αυτή μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εντούτοις, στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης, το υπουργείο Υγείας διαβιβάζει αρμοδίως αναφορές και καταγγελίες πολιτών στις ελεγκτικές αρχές -στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στους Ιατρικούς Συλλόγους, στις Περιφέρειες, την Αστυνομία και την Εισαγγελία- προκειμένου να εξετάζονται από τα όργανα που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα».

Σχολιάζοντας το νέο εργαλείο MedWatch τόνισε πώς βασικός στόχος του Άδωνι Γεωργιάδη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, είναι μέσα από την ενίσχυση των ελέγχων και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, «η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους ιατρούς».

Επίθεση στον Παύλο Πολάκη για την υπόθεση του Ιατρείου της Καρνεάδου

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Υγείας, Σταμάτης Πουλής -στην ίδια πρώτη του εμφάνιση μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του- αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα του προηγούμενου ελέγχου της κρατούμενης γιατρού άνευ ειδικότητας, στρέφοντας τα πυρά του κατά του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη.

Όπως υποστήριξε ο κ. Πουλής, η υπόθεση της συγκεκριμένης ιατρού είχε τεθεί υπό εξέταση ήδη από το 2018, χαρακτηρίζοντας τη χρονιά εκείνη ως το πλέον «κομβικό σημείο», κατά το οποίο θα μπορούσε να είχε μπει φρένο στη δράση της:

«Η υπόθεση της συγκεκριμένης ιατρού είχε εξεταστεί το 2018, σε περίοδο κατά την οποία αναπληρωτής υπουργός Υγείας ήταν ο κ. Παύλος Πολάκης, ο οποίος είχε στη διάθεσή του όλα τα ελεγκτικά εργαλεία αλλά και την αρμοδιότητα ελέγχου, καθώς υπήρχε ακόμα το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) το οποίο υπαγόταν στον ίδιο. Εντούτοις, δεν έκανε τίποτα επ’ αυτού. Το 2018 ήταν κομβικό σημείο για να σταματήσει η δράση της κας Γάκα», κατέληξε.