Εγνατία Οδός: «Οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν ενώ ήταν ζωντανοί» – Η ιατροδικαστική έκθεση για το τροχαίο με τους 3 νεκρούς

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση για τους τρεις συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Ξάνθης, το μεσημέρι της Δευτέρας (18.8.25).

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλαο Κιφνίδη που διενήργησε τη νεκροψία – νεκροτομή και οι τρεις σοροί των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, έφεραν βαριές κακώσεις σε κεφάλι, θώρακα, κοιλιά, κατάγματα πλευρών καθώς επίσης και ρίξεις εσωτερικών οργάνων.

Ο οδηγός είχε και κάταγμα βάσεως κρανίου ρωγμώδες. Υπήρχαν χτυπήματα σε όλους αλλά, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν πρόλαβαν να πεθάνουν από τα χτυπήματα.

Δεν είχαν τις αισθήσεις τους την ώρα που καίγονταν με αυτές τις κακώσεις λιποθύμησαν όλοι αμέσως.

Τραυματικό σοκ προκάλεσαν τα κατάγματα πλευρών, το κάταγμα βασεως του εγκεφάλου.

«Οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν ενώ ήταν ζωντανοί», τονίζει ο ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις αρχές εξετάζεται αν το χτύπημα πραγματοποιήθηκε ακριβώς στο ρεζερβουάρ του φορτηγού, προκλήθηκε η φωτιά και απανθρακώθηκαν οι τρεις άνθρωποι.