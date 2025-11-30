Ειρήνη Αγαπηδάκη: 1 στα 6 παιδιά αυτοτραυματίζεται – Αναγκαιότητα η λήψη άμεσης δράσης

Με ξυράφια, μαχαίρια, διαβήτες, παιδιά, έφηβοι και νέοι στην Ελλάδα αυτοτραυματίζονται. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσιάζει τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, μία ολοκληρωμένη παρέμβαση με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση, υποστήριξη και αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Υπολογίζεται ότι ένα στα έξι παιδιά και εφήβους στη χώρα βρίσκεται εγκλωβισμένο σε αυτή την εξαιρετικά σύνθετη και απειλητική κατάσταση. Για ένα από τα πλέον σοβαρά και αθέατα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας, τον αυτοτραυματισμό των νέων, τίθεται επιτέλους στο επίκεντρο με μία σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, την οποία θα παρουσιάσει η Ειρήνη Αγαπηδάκη τη Δευτέρα.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης και αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην προσέγγιση της παιδικής και εφηβικής ψυχικής υγείας στη χώρα μας.

1 στα 6 παιδιά σε κίνδυνο: Η αναγκαιότητα της Άμεσης Δράσης

Η αφορμή για τη νέα αυτή κινητοποίηση αναλύθηκε από την ίδια την κ. Αγαπηδάκη, σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή (30.11.2025) στο Facebook, στην οποία τόνισε το μέγεθος του προβλήματος:

«Ο αυτοτραυματισμός των νέων αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να μας κινητοποιήσει όλους. Ένα στα έξι παιδιά και έφηβοι στη χώρα μας βιώνει αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας παρουσιάζει τη Δευτέρα δύο κύριους πυλώνες παρέμβασης:

Το Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Αυτοτραυματισμού σε Εφήβους και Νέους: Ένα πρόγραμμα που έρχεται να «δει κατάματα ένα πρόβλημα που η κοινωνία για χρόνια υποκρίνεται ότι δεν βλέπει».

Το πρώτο Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων: Μία εξειδικευμένη δομή, η πρώτη του είδους της στη χώρα, που θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας εντελώς δωρεάν, τόσο στους νέους που αυτοτραυματίζονται όσο και στις οικογένειές τους.

Όπως αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας στην ανάρτησή της, η νέα αυτή πρωτοβουλία δεν είναι μία μονομερής δράση, αλλά προϊόν σημαντικών θεσμικών συνεργασιών, με τη UNICEF και επιστημονικούς φορείς, ενώ η δράση υλοποιείται επιπλέον σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και το Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Η εκδήλωση της Δευτέρας δεν έχει μόνο χαρακτήρα παρουσίασης, αλλά στοχεύει και στην ενημέρωση της κοινωνίας για ένα ζήτημα που απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη