«Εκμεταλλεύτηκε τον θάνατο του μπαμπά μου, με έστελνε σε 7 ραντεβού τη μέρα» λέει θύμα του 42χρονου μαστροπού

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των θυμάτων του 42χρονου μαστροπού, ο οποίος εκμεταλλευόταν σεξουαλικά νεαρές – ακόμη και ανήλικες – κοπέλες, τι απειλούσε με ό,τι μέσα έβρισκε, τις εξέδιδε και την εξανάγκαζε να πρωταγωνιστούν σε ερωτικές ταινίες, παρά την θέλησή τους.

Ανήλικες, νεαρές σε ευάλωτη κατάσταση και μία έγκυος είναι ανάμεσα στα θύματα του παραγωγού ερωτικών ταινιών, που επί χρόνια βίωναν έναν εφιάλτη υπό τις απειλές και την σεξουαλική κακοποίηση που τους ασκούσε ο 42χρονος. Έφτανε σε σημεία να εκδίδει τις κοπέλες, στέλνοντάς τες σε 5, 7 ακόμη και 10 ραντεβού με πελάτες, την ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στην εκπομπή Live News το απόγευμα της Πέμπτης (11.09.2025), μία εκ των 5 θυμάτων του, περιέγραψε τη μέθοδο που ακολουθούσε ο 42χρονος προκειμένου αυτή να υποκύψει στις ορέξεις του και στις διαταγές του.

«Αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν 16 ετών, όταν είχα πάει για συνέντευξη σε κατάστημα ρούχων στην Γλυφάδα που είχα βρει σε αγγελία. Από εκεί γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, έκατσα τρεις μήνες στο κατάστημα ρούχων. Αυτό δεν πήγαινε καλά οικονομικά, εγώ του ζήτησα κάποια χρήματα γιατί ήθελα να πληρώσω τα ενοίκια, θα μου έκαναν έξωση. Είχε πολύ καλή συμπεριφορά και προς εμένα και σε όλα τα κορίτσια, μπορούσε να καλύψει κάθε πρόβλημα και να βοηθήσει. Ήταν πειστικός στο να δείξει ότι είναι καλός, να το παίξει αγαθός άνθρωπος, ότι είναι αδερφός και φίλος οικογενειακός», είπε η νεαρή κοπέλα.

Και συμπλήρωσε: «Το μαγαζί έκλεισε, εμείς κρατήσαμε φιλικές σχέσεις. Μία κοπέλα που είχε σχέση τότε μαζί του, μου είπε “ξέρεις ότι αυτός κάνει αυτή την δουλειά;”. Εγώ δεν το ήξερα, της είπα “ψέματα“. Ήταν νταβατζής, εγώ δεν το γνώριζα. Εγώ μίλησα μαζί του για να το επιβεβαιώσω και μου είπε “ναι, αυτό είμαι”, και εγώ έκοψα επαφές και άλλαξα αριθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνος ωστόσο, μετά από ένα διάστημα με προσέγγιζε ξανά. Δεν ξέρω πως βρήκε το νέο τηλέφωνό μου, αλλά με καλούσε, ερχόταν κάτω από το σπίτι μου και με απειλούσε, οπότε αναγκάστηκα να του μιλήσω για να δω τι θέλει. Με απειλούσε ακόμη για τα μέλη της οικογένειά μου. Η συζήτησή μας είχε ξεκινήσει ήρεμα και αυτός κατέληξε να με χτυπάει, να με βρίζει και να με φτύνει με την πρόφαση ότι του χρωστάω λεφτά από όταν εργαζόμουν στο κατάστημα ρούχων. Τον γνώρισα στα 16 μου και όλα αυτά συνέβησαν στα 17 μου».

«Νόμιζα ότι βρήκα έναν άνθρωπο να μου συμπεριφέρεται σαν μπαμπάς»

Άλλο θύμα του 42χρονου μαστροπού είπε πως ο εφιάλτης της ξεκίνησε όταν έχασε τον πατέρα της.

«Εγώ έπιασα τις υπόλοιπες κοπέλες και τους είπα ότι “έχουμε την αστυνομία με το μέρος μας, η δικαιοσύνη θα δράσει όπως πρέπει“. Ένας αστυνομικός με έκανε να νιώσω άνετα και να μιλήσω για αυτή την υπόθεση και να πω “μην φοβάστε” στα άλλα κορίτσια.

Εμένα η περίπτωσή μου ξεκίνησε από την απώλεια του μπαμπά μου. Όταν έχασα τον μπαμπά μου, αυτός ο άνδρας με πλησίασε και που μου είπε “θα σε φροντίζω, θα είμαι σαν μπαμπάς σου“. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας πατέρας δεν θα εξέδιδε την κόρη του. Έτσι ξεκίνησε, μου μιλούσε όμορφα. Νόμιζα ότι βρήκα έναν άνθρωπο που θα μπορούσε, όχι να ήταν ο μπαμπάς μου, αλλά ότι θα μου συμπεριφερθεί σαν μπαμπάς.

Μου έλεγε “θα βοηθήσουμε τα κορίτσια, να είναι κυρίες του εαυτού τους”. Εγώ τον πίστευα, γιατί δεν θέλω καμία γυναίκα να το κάνει αυτό χωρίς την θέλησή της. Όταν του έλεγα ότι δεν θέλω μου απαντούσε “α, δεν θέλεις; Στο σπίτι που πήγαμε, η μάνα σου δεν μένει;”. Με εξανάγκαζε με τον φόβο ότι θα πάθει κάτι η μητέρα μου που ήταν το μόνο άτομο που είχα.

Ξεκίνησε πολύ καιρό πριν όλο αυτό, καμία 7εατία πριν. Με έστελνε από 5 έως 7 ραντεβού την μέρα. Άκουγα ότι άλλες δούλευαν όλη μέρα. Χρηματικά έπαιρνε το 50% με την πρόφαση ότι έχει δικό του πελατολόγιο. Φώναζε πολύ, είχε φτάσει σε σημείο να κόψει τις φλέβες του, και δεν ήμουν μπροστά μόνο εγώ», περιέγραψε το δεύτερο θύμα του.

Τις εξανάγκαζε με απειλές

Παράλληλα, ο 42χρονος είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Όπως προέκυψε από έρευνα, ο 42χρονος, τουλάχιστον από το έτος 2016 έως το 2022, προσέγγιζε τις νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά από 3 μήνες ερευνών και τελικά τον συνέλαβαν το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το σπίτι του στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ο 42χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.