Γιώργος Μαζωνάκης: Η ΑΑΔΕ κάνει «φύλλο και φτερό» την κλινική – Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί και σκληροί δίσκοι

Μια νέα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτή τη φορά με καθαρά φορολογικό χαρακτήρα. Η ΑΑΔΕ έχει βάλει στο μικροσκόπιο την κλινική στο Κολωνάκι, εξετάζοντας τόσο τη λειτουργία της επιχείρησης όσο και τα οικονομικά στοιχεία των υπευθύνων της.

Η φορολογική έρευνα «τρέχει» παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο 54χρονος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Αρχής βρέθηκαν την Πέμπτη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και ξεκίνησαν αναλυτικό έλεγχο τόσο της επιχείρησης όσο και του φορολογικού προφίλ των ανθρώπων που τη διαχειρίζονται.

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Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, τα φορολογικά παραστατικά και τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης συμφωνούν με όσα έχουν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές και εάν προκύπτει κάποια παράβαση.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στην κλινική.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, μία από τους δύο γιατρούς φέρεται να είχε τραβήξει με το κινητό της φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλλόταν στη θεραπεία. Η εικόνα φέρεται στη συνέχεια να διαγράφηκε, ωστόσο οι Αρχές κατάφεραν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να την ανακτήσουν.

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Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται αφορά τις κινήσεις των δύο γιατρών όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται εκείνη την ώρα να αναζήτησαν μέσω εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης (AI) πληροφορίες για τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν.

Παράλληλα, διερευνάται εάν ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα βήματα πριν και κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, αλλά και εάν υπήρξε καθυστέρηση στην ειδοποίηση του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι ώρες που δεν ταιριάζουν και τα ερωτήματα

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελούν και οι πληροφορίες σχετικά με την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική.

Οι δύο γιατροί φέρονται να είχαν αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στον χώρο περίπου στις 16:30, λίγο πριν καταρρεύσει. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να τον καταγράφει να μπαίνει στην κλινική περίπου στις 13:00.

Αυτό σημαίνει, εφόσον επιβεβαιωθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία, ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στον χώρο για περισσότερες από τρεις ώρες. Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία όταν έχασε τις αισθήσεις του.

Ερωτήματα υπάρχουν και για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασε στην κλινική. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να έχει αναφέρει ότι ο τραγουδιστής παρουσίαζε υπερδιέγερση και ότι η εικόνα του δεν ήταν καλή.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν ενδείξεις που θα έπρεπε να οδηγήσουν στη μη έναρξη ή στη διακοπή της διαδικασίας.

Ο ΙΣΑ εξετάζει τις κινήσεις των δύο γιατρών

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η έκθεση από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον χώρο πρόκειται να κοινοποιηθεί στους δύο γιατρούς μέσω δικαστικού επιμελητή και στη συνέχεια θα έχουν πέντε ημέρες για να παρουσιάσουν τις θέσεις τους.

Αφού εξεταστούν οι απαντήσεις τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα αποφασίσει εάν υπάρχουν λόγοι για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί ομόφωνα η έναρξη αυτεπάγγελτου πειθαρχικού ελέγχου.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη το ενδεχόμενο να κινηθεί η διαδικασία ώστε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΣΑ να εισηγηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος των δύο γιατρών. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για έκθεση ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Ο ΙΣΑ αποφάσισε επίσης να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ποινική διαδικασία.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε σχετικά: «Ο ΙΣΑ συνεχίσει με αποφασιστικότητα τους ελέγχους, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στις θεσμικές διαδικασίες.»

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη σε διαφορετικά επίπεδα, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, τον ΙΣΑ τις ενέργειες των δύο γιατρών και την ΑΑΔΕ τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία της κλινικής και των υπευθύνων της.