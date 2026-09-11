Θεσσαλονίκη: Έπεσε δέντρο σε πάρκο στην Καλαμαριά – Τραυματίστηκε μητέρα και παιδί

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα δέντρο έπεσε στο πάρκο Αιγαίου, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Από την πτώση τραυματίστηκαν άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι τραυματισμοί δεν φαίνεται να είναι σοβαροί. Αμέσως μετά την πτώση του δέντρου στο πάρκο της Θεσσαλονίκης, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να βοηθήσει στο περιστατικό.

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Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 19:02 και στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες μετά την πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thesspost.gr, οι τραυματίες είναι μία μητέρα με το παιδί της. Οι δυο τους υπέστησαν κακώσεις και μεταφέρονται η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο Ιπποκράτειο.