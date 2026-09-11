«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μιάμιση ώρα χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρείο» αποκαλύπτει ο δικηγόρος του αξέχαστου τραγουδιστή

Για 90 λεπτά ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι χωρίς τις αισθήσεις του πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, αποκάλυψε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη και πλέον νομικός εκπρόσωπος της οικογένειάς του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή (11.09.2026), ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη είπε ακόμη ότι στη δικογραφία δεν περιέχονται βίντεο από την ώρα άφιξης στο ιατρείο ή φωτογραφίες από την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε την πλασμαφαίρεση, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έφτασε πριν τις 14:00 της 9ης Σεπτεμβρίου κάτι που – όπως λέει – αποδεικνύεται κι από τη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τον μετέφερε εκεί και τον οποίο ο αείμνηστος καλλιτέχνης απασχολούσε για πάρα πολλά χρόνια.

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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες αυτό έχει καταθέσει και εργαζόμενη που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφτανε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Μάλιστα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη «από τη δικογραφία προκύπτει ότι έγινε μία προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μία προσπάθεια καθαρισμού του χώρου».

Αρχικά, ο Χαράλαμπος Λυκούδης δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο συγκεκριμένο ιατρείο πριν από τις 14:00 αυτό αποδεικνύεται και από την μαρτυρία του οδηγού ταξί που τον μετέφερε εκεί. Ο οδηγός επιβεβαιώνει ότι πριν από τις 14:00 ήταν εκεί. Η γιατρός έχει καταθέσει ότι έφτασε στις 16:00, 2-3 εκ των συνεργατών της έχουν πει 15:30 και μόνο μια κυρία λέει την αλήθεια ότι έφτασε γύρω στις 14:00. Για αυτό κατηγορούνται και για ψευδή κατάθεση».

«Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία, είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτό παραπέμπει σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη ότι από πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι αληθές γιατί βρέθηκε από το λογισμικό του μηχανήματος ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 14:12 πράγμα που σημαίνει, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ», πρόσθεσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης.