Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στη Νίκαια η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε γεννηθεί στη Νίκαια, μία λαϊκή γειτονιά για την οποία περηφανευόταν και ανέφερε συχνά και στα τραγούδια του
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης / NDP Photo / Φωτογραφία Νίκος Ζότος
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Στη Νίκαια τη Δευτέρα (14.09.2026), συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη θα αποχαιρετίσουν τον δημοφιλή ερμηνευτή που έχασε τη ζωή του με περιπετειώδη τρόπο στο ιατρείο του Κολωνακίου στη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στις 9 Σεπτεμβρίου. Η ταφή του αγαπημένου τραγουδιστή θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη που πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, και θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.

Η καθυστέρηση για την κηδεία οφειλόταν στην αρχική αναβολή της νεκροψίας – νεκροτομής στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στην επιθυμία των συγγενών του αξέχαστου ερμηνευτή να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, ώστε να παρίσταται στη διαδικασία.

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος του καλλιτέχνη και πλέον νομικός σύμβουλος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης είχε πει πως «θα θέλουν αρκετοί να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο», τονίζοντας ότι αρκετοί άνθρωποι θα βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή.

Σε βάρος των γιατρών του περιβόητου διαμερίσματος – ιατρείου του Κολωνακίου, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου έχουν ασκηθεί διώξεις για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, και θα οδηγηθούν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις τη Δευτέρα.

«Πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ. Το παιδί μου εμένα, ποιος θα μου το φέρει πίσω; Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος (σ.σ. με τον θάνατό του); Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;», είπε νωρίτερα την Παρασκευή (11.09.2026) στο MEGA και την εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης Μαζωνάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου του καλλιτέχνη, ενώ τα ευρήματα που εντοπίστηκαν παραπέμπουν σε ισχαιμία μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα.

Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, διαδικασία που κατά κανόνα απαιτεί αρκετές εβδομάδες.

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