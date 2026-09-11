Ελλάδα

Σοβαρές προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο – Εμπλοκές με οπλισμένα F-16 στον ελληνικό εναέριο χώρο

Μαζί με τα F-16, τουρκικά drones πέταξαν στο Αιγαίο και έκαναν 7 παραβάσεις
Τουρκικό F-16
Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 / ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου
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Στο «κόκκινο» το θερμόμετρο της έντασης στο Αιγαίο την Παρασκευή (11.09.2026). Έξι πολεμικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκίας παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και έκαναν εικονικές αερομαχίες με τα ελληνικά μαχητικά που σηκώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, την Παρασκευή, έξι F-16 της Τουρκίας, από τα οποία τέσσερα ήταν οπλισμένα, έκαναν συνολικά τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών και 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Σημειώθηκαν δύο εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά.

Επιπλέον, τρία τουρκικά UAV έκαναν 7 παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 (3×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 9

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 4 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 10 (3 από τα F-16 και 7 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 10 (όλες από τα F-16)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

πηγή: OnAlert.gr

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