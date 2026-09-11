Σοβαρές προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο – Εμπλοκές με οπλισμένα F-16 στον ελληνικό εναέριο χώρο

Στο «κόκκινο» το θερμόμετρο της έντασης στο Αιγαίο την Παρασκευή (11.09.2026). Έξι πολεμικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκίας παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και έκαναν εικονικές αερομαχίες με τα ελληνικά μαχητικά που σηκώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, την Παρασκευή, έξι F-16 της Τουρκίας, από τα οποία τέσσερα ήταν οπλισμένα, έκαναν συνολικά τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών και 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

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Σημειώθηκαν δύο εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά.

Επιπλέον, τρία τουρκικά UAV έκαναν 7 παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 (3×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 9

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 4 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 10 (3 από τα F-16 και 7 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 10 (όλες από τα F-16)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

πηγή: OnAlert.gr