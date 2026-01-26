Έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Εικόνες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής

Θρήνος στα Τρίκαλα μετά την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου με τραγικό απολογισμό πέντε νεκρές εργάτριες.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε μέχρι τα Τρίκαλα, ενώ σημειώθηκε στον χώρο παραγωγής με πέντε εργάτριες που βρίσκονταν στο υπόγειο να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Το εργοστάσιο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από την έκρηξη και την φωτιά που ακολούθησε, ενώ τα αίτια ερευνώνται, με τις πρώτες ενδείξεις να εστιάζουν σε διαρροή υλικών κοντά στους φούρνους παραγωγής.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες από drone η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι βιβλική με καπνούς να αναδύονται ακόμη από τα καμμένα υλικά.

Στο μεταξύ εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.