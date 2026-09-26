Φαρμακείο αυτοκινήτου: Λιγότερες από 100 ημέρες μέχρι την υποχρεωτική εφαρμογή των νέων προδιαγραφών

Περίπου τρεις μήνες απομένουν μέχρι την υποχρεωτική εφαρμογή των νέων προδιαγραφών για το φαρμακείο αυτοκινήτου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα δίκυκλα, θα πρέπει να διαθέτουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών με συγκεκριμένο περιεχόμενο και τεχνικές προδιαγραφές.

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Η αλλαγή είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου 2026, όμως η εφαρμογή της μετατέθηκε για την 1η Ιανουαρίου 2027 με το ΦΕΚ 2318/24-04-2026, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος προσαρμογής σε οδηγούς και αγορά.

Η απόφαση Δ30/45652/2026 καθορίζει αναλυτικά το υγειονομικό υλικό που πρέπει να περιλαμβάνει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών, αλλά και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα επιμέρους προϊόντα.

Τα 16 είδη που πρέπει να υπάρχουν

Το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου πρέπει να ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 13164:2022.

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Τα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση, να βρίσκονται εντός ημερομηνίας λήξης και να φέρουν τη σχετική σήμανση CE, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Η προβλεπόμενη σύνθεση περιλαμβάνει:

Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, διαστάσεων τουλάχιστον 210 x 160 εκατοστά.

Ρολό ταινίας στερέωσης 5 μέτρων x 2,5 εκατοστά.

Σετ 14 αυτοκόλλητων επιθεμάτων διαφορετικών μεγεθών.

Αποστειρωμένο ατομικό επίδεσμο μικρού μεγέθους.

Αποστειρωμένο ατομικό επίδεσμο μεσαίου μεγέθους.

Αποστειρωμένο ατομικό επίδεσμο μεγάλου μεγέθους.

Αποστειρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων/πληγών.

Επιθέματα πληγών (κομπρέσες) 10 x 10 εκατοστά.

Στενό ελαστικό επίδεσμο στερέωσης.

Φαρδύ ελαστικό επίδεσμο στερέωσης.

Τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης.

Ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών.

Τέσσερα ιατρικά γάντια μιας χρήσης.

Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος.

Δύο ιατρικές μάσκες τύπου IIR ή FFP2.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Οι προδιαγραφές αφορούν και τις διαστάσεις ή τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων υλικών. Για παράδειγμα, οι αποστειρωμένοι επίδεσμοι προβλέπονται σε τρία μεγέθη, ενώ οι ελαστικοί επίδεσμοι σε στενό και φαρδύ τύπο.

Σε προσβάσιμο σημείο το φαρμακείο

Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών δεν μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στο αυτοκίνητο. Η απόφαση προβλέπει ότι πρέπει να τοποθετείται σε εύκολα και άμεσα προσβάσιμο σημείο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης επείγουσας ανάγκης.

Παράλληλα, δεν πρέπει να κλειδώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση άλλων αντικειμένων. Στο εσωτερικό του επιτρέπεται να υπάρχει μόνο το προβλεπόμενο επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό.

Ο έλεγχος δεν αφορά μόνο την ύπαρξη των υλικών. Τα προϊόντα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μην έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης τους.

Τι ισχύει για την ανανέωση των υλικών

Η διατήρηση του φαρμακείου σε κατάλληλη κατάσταση αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του οδηγού του οχήματος. Η σχετική απόφαση επισημαίνει τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό των αυτοκινήτων, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η ανανέωση του φαρμακείου σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δύο ετών.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που έχει ήδη φαρμακείο στο αυτοκίνητό του θα πρέπει να ελέγξει εγκαίρως όχι μόνο αν διαθέτει τα απαραίτητα είδη, αλλά και αν αυτά πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και παραμένουν εντός ημερομηνίας λήξης.

Το πρόστιμο για τους παραβάτες

Η μη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις προβλέπει πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025).

Η νέα υποχρέωση αφορά όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια, εκτός των δικύκλων.

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2027 υπάρχει πλέον συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για τον έλεγχο και, όπου χρειάζεται, την αντικατάσταση του φαρμακείου. Από εκείνη την ημερομηνία θα εφαρμόζονται οι νέες απαιτήσεις για το περιεχόμενο, την κατάσταση και τις προδιαγραφές του κιβωτίου πρώτων βοηθειών.